Najbardziej stroma droga w Europie wcale nie znajduje się w górach. Gdzie jej szukać?

Najbardziej stroma droga na świecie biegnie przez miejscowość Harlech w Walii. Nachylenie jej powierzchni wynosi aż 37,45%. Ulica Ffordd Pen Llech — bo o niej mowa — jest najbardziej stromą drogą w Europie i jednocześnie najbardziej stromą drogą na świecie. Potwierdzeniem jej pierwszeństwa w gronie najbardziej stromych dróg, jest wpis w księdze rekordów Guinnessa, którego dokonano w 2019 r. Choć jest to prawdziwy powód do dumy i miejsce, którym można się pochwalić, to przejechanie czy też przejście przez najbardziej stromą drogę w Europie należy uznać za nie lada wyczyn. Ffordd Pen Llech ma długość 350 m, a różnica w nachyleniu drogi wynosi 50 m.

Najwyższa droga w Polsce prowadzi z Bukowiny Tatrzańskiej na Łysą Polanę. Na jakiej wysokości się znajduje?

Ulica Ffordd Pen Llech znajduje się w sąsiedztwie zamku Harlech. Wybierając się w tę okolicę, można zatem za jednym razem odwiedzić nie tylko imponującą XIII-wieczną warownię, ale także spróbować swoich sił w konfrontacji z najbardziej stromą ulicą świata. Warto zaznaczyć, że do niedawna tytuł najbardziej stromej drogi na świecie, należał do innego traktu. Dotychczas tytułem tym mogła pochwalić się Baldwin Street w nowozelandzkim mieście Dunedin. Baldwin Street mierzy 350 m i biegnie przez willowe osiedle mieszkaniowe. Jej nachylenie wynosi 35%. Do 2019 r. to właśnie Baldwin Street była wpisana do księgi rekordów Guinnessa jako najbardziej stroma droga na świecie.

Najbardziej stroma ulica świata: San Francisco i inne miasta

Najbardziej stroma ulica świata mogłaby się znajdować w San Francisco. Dlaczego mogłaby? Biegnąca przez miasto Bradford Street, według najnowszych pomiarów ma nachylenie sięgające 40%, ale zmierzono je na odcinku tylko 9 metrów. San Francisco z resztą to miasto, które słynie z krętych i stromych ulic. Poruszanie się po mieście samochodem, nieraz wymaga od kierowcy doświadczenia i refleksu, zwłaszcza gdy należy zatrzymać się pod górkę na czerwonym świetle. Kolejnymi kandydatami do rankingu najbardziej stromych ulic świata, które przebiegają przez San Francisco, są:

Fillbert Street

22nd Street.

Nachylenie obu ulic oscyluje w granicach 31% na odcinku wynoszącym ok. 60 m. Choć w San Francisco znajdziemy ich pewnie najwięcej, najbardziej strome ulice świata znajdują się także w innych miastach, w tym europejskich. Które z nich należałoby wymienić? Weźmy pod uwagę, chociażby Włochy. W Lombardii znajduje się Muro di Sormano, czyli droga z nachyleniem wynoszącym 27%. Trasa wielokrotnie była wyznaczana jako miejsce przejazdu wyścigów kolarskich, ale z uwagi na problemy z pokonaniem tego odcinka, z czasem zaczęto od tego odchodzić. Wśród najbardziej stromych ulic świata, należałoby wymienić także drogi wiodące przez Los Angeles, w tym m.in. Baxter Street czy Eldred Street — obie z nachyleniem w okolicy 32-33%.

Najbardziej stroma droga w Polsce o nachyleniu wynoszącym 19%. Gdzie się znajduje?

Gdzie znajduje się najbardziej stroma droga w Polsce? Aby móc przejechać się ulicą z najwyższym nachyleniem na odcinku 100 m w Polsce, należy udać się do miejscowości Laskowa. Jest to duża wieś w powiecie limanowskim w Małopolsce. Podjazd w kierunku Załpy uważany jest za jeden z najtrudniejszych, o ile nie najtrudniejszy do pokonania wśród podjazdów w Polsce. Zmierzenie się z nim wymaga wprawy i doświadczenia i bywa problematyczne nawet dla wprawionych kolarzy.

Tunel Livigno-Szwajcaria pod górą Munt la Schera

Wśród najbardziej stromych dróg w Polsce wymienia się także ulicę Mikołaja Kopernika w Wieliczce. Jest to trasa łącząca rynek w Wieliczce z drogą powiatową w kierunku Sierczy. Nachylenie jednej z najbardziej stromych dróg w naszym kraju, wynosi 12%. Jej długość wynosi nieco ponad kilometr, a z uwagi na fakt, że jest jedną z najbardziej stromych ulic w Polsce, wyznaczana przez nią bywała trasa najbardziej znanych wyścigów kolarskich, w tym Tour de Pologne. Ulica w dużej mierze pokryta jest kostką brukową, co dodatkowo wpływa na trudność w jej pokonaniu. Z fragmentów ulicy Kopernika w Wieliczce rozpościera się widok na miasto oraz na Kraków. Jakie są inne najbardziej strome drogi w Polsce? Na pewno trzeba wspomnieć o Przełęczy Karkonoskiej. Średnie jej nachylenie wynosi 8%, a w najtrudniejszych do pokonania odcinkach wzrasta nawet do kilkunastu procent. Wyzwaniem dla rowerzystów, jest także Magurka Wilkowicka w Beskidzie Małym. Jej średnie nachylenie przekracza 10%.

