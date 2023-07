Tunel la Manche pozwala na pokonanie trasy między Wielką Brytanią a Francją w zaledwie 35 minut. Czym jeszcze wyróżnia się Eurotunel?

Tunel la Manche pod wodą — jak powstał ten niezwykły obiekt?

Tunel la Manche powstawał w latach 1987-1994. Plany wybudowania stałego połączenia między Francją a Wielką Brytanią są jednak dużo starsze i sięgają początku XIX w. W 1802 r. powstał pierwszy projekt tunelu pod kanałem la Manche. Do realizacji przedsięwzięcia jednak nie doszło, a wręcz — została ona odroczona w czasie i to na bardzo długo. Do przełomu doszło w latach 80. XX w. W wyniku porozumienia Wielkiej Brytanii i Francji, pod koniec 1987 r. przystąpiono do rozpoczęcia prac nad drążeniem tunelu pod kanałem la Manche. Prace trwały równolegle od strony francuskiej i brytyjskiej. W przedsięwzięciu uczestniczyło ok. 4000 pracowników. Do budowy tunelu la Manche wykorzystywane były specjalistyczne maszyny, dzięki którym możliwe było wydrążenie 75 m tunelu każdego dnia. Do spotkania grup pracujących po przeciwległych stronach inwestycji, doszło w październiku 1990 r. Po zakończeniu prac wykończeniowych tunel la Manche został oddany do użytku w 1994 r., a w oficjalnych uroczystościach uczestniczyła królowa Elżbieta II i prezydent Francji Francois Mitterrand.

Eurotunel. Można nim dojechać na Wyspy od prawie 20 lat. Przejazd zajmuje zaledwie 35 min

Przejazd przez tunel la Manche — jak wygląda tunel?

Przejazd przez tunel la Manche trwa ok. 35 minut. Tunel la Manche to tunel kolejowy, łączący Calais we Francji z Folkestone w Wielkiej Brytanii. Składa się w zasadzie z trzech tuneli, z czego dwa to tunele główne dla pociągów kursujących w obie strony, natomiast trzeci to tunel serwisowy, którym poruszać się może jedynie obsługa serwisowa oraz służby ratownicze. Przejazd przez tunel la Manche jest możliwy za pośrednictwem pociągów Le Shuttle oraz pociągów Eurostar. Maksymalna prędkość, jaką mogą rozwijać wspomniane pociągi podczas przejazdu przez tunel la Manche, wynosi 160 km/h.

Tunel la Manche: ile km liczy przeprawa?

Tunel la Manche — ile km liczy? Tunel la Manche zapewnia najszybszy sposób przeprawy między Wielką Brytanią a Francją i resztą kontynentu. Tunel la Manche liczy 50 km i jest jedną z najdłuższych na świecie tego typu przepraw podziemnych. Z ciekawych danych technicznych tunelu la Manche, warto wspomnieć także o tym, że jest on osadzony bardzo głęboko. Średnia jego głębokość wynosi 50 m pod dnem morza, natomiast najgłębsze miejsce mierzy 75 m pod dnem kanału la Manche.

Pociąg Tunel la Manche — jakie pociągi jeżdżą przez tunel?

Jakie pociągi jeżdżą przez tunel na Manche? Ruch samochodowy i osobowy przez tunel obsługują pociągi Le Shuttle kursujące między Calais i Folkestone. Przejazd przez tunel la Manche możliwy jest także za pośrednictwem pociągów dalekobieżnych Eurostar, które kursują z Londynu do Paryża i Brukseli. Prędkość, jaką osiągają wynosi 300 km/h, ale w tunelu la Manche ograniczają ją do 160 kh/h, zgodnie z dopuszczalną w tunelu prędkością.

Tunel la Manche samochodem — jak odbywa się przejazd?

Przejazd samochodem przez tunel la Manche jest możliwy za pośrednictwem pociągów Le Shuttle. Pociągi kursujące między Calais i Folkestone mogą przewozić nie tylko samochody osobowe, ale także motocykle, autobusy, samochody dostawcze, kampery. Warto wiedzieć, że przejazd przez tunel la Manche jest zabroniony dla pojazdów z instalacją LPG.

Tunel la Manche: bilety za przejazd

Jak można przejechać przez tunel la Manche? Bilety za przejazd można zakupić online. Jest to szybka i wygodna możliwość. Aby dojechać do tunelu la Manche od strony Calais, należy poruszać się autostradą A16 i zjechać zjazdem nr 13. Od strony Folkestone natomiast dojazd do tunelu la Manche jest możliwy przez autostradę M20. Należy wybrać zjazd 11A.

Najdłuższy tunel w Chorwacji liczy ponad 8 km

Tunel la Manche: cena biletów

Jaka jest cena biletów za tunel la Manche? Koszt przejazdu uzależniony jest od kilku czynników, w tym m.in. rodzaju pojazdu, tego, czy wykupujemy bilet w jedną, czy w dwie strony, godziny przejazdu, a także, czy korzystamy z dodatkowych udogodnień, jak np. dedykowany pas skracający odprawę. Najmniej zapłacimy za przejazd przez tunel la Manche motocyklem. Jeżeli chodzi o samochody osobowe, to będzie to wydatek rzędu kilkuset złotych. Warto jednak zwrócić uwagę na szybki czas przedostania się na drugą stronę kanału. Alternatywą dla tunelu la Manche jest przeprawa promowa.

