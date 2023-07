Tunel w Szwajcarii ma 57 km długości i jest najdłuższym tunelem kolejowym na świecie. Poznaj tunel Świętego Gotarda

Najdłuższy tunel w Europie. Szwajcaria krajem tuneli

Tunel w Szwajcarii to rozwiązanie dość często spotykane ze względu na ukształtowanie terenu tego kraju. Tunel bazowy Świętego Gotarda to najgłębszy i najdłuższy tunel w Europie. Budowano go przez ponad 20 lat, a został oddany do użytku w 2016 r. Tunel bazowy Świętego Gotarda to tunel kolejowy, który — jak już wspomnieliśmy — jest najdłuższy nie tylko w Europie, ale i na świecie. Co zdecydowało o budowie najdłuższego kolejowego tunelu w Szwajcarii? Przede wszystkim chodziło o skrócenie czasu przejazdu między głównymi miastami Szwajcarii, a także o usprawnienie ruchu tranzytowego między północą a południem Europy. Założeniem było również odciążenie tunelu drogowego Świętego Gotarda oraz ochrona środowiska naturalnego Alp, przez przeniesienie transportu pod ziemię. Szwajcaria bywa określana mianem "krainy tuneli". Kraj ten może poszczycić się drugim miejscem w Europie, jeżeli chodzi o najdłuższe tunele drogowe na kontynencie. Co sprawia, że tunele w Szwajcarii są tak liczne i charakterystyczne dla infrastruktury państwa? Szwajcaria jest krajem górzystym. Ukształtowanie terenu narzuciło pewien rodzaj systemu drogowego, którego charakterystyczną cechą są właśnie tunele. Przejeżdżając przez Szwajcarię, można spotkać odcinki dróg, gdzie z jednego tunelu, wpada się w kolejny, a potem w jeszcze następny. Szwajcaria nie jest dużym powierzchniowo krajem, ale tunele występują tam bardzo licznie.

Szwajcaria tunele - 5 najdłuższych tuneli w Szwajcarii

Jakimi tunelami drogowymi może pochwalić się Szwajcaria? Tunele, które stanowią czołową piątkę najdłuższych tego typu obiektów w kraju, to:

Tunel drogowy Świętego Gotarda - 16,9 km

Tunel Seelisberg - 9,2 km

Tunel San Bernardino - 6,6 km

Tunel Gubrist - 6,5 km

Tunel Mappo-Morettina - 5,5 km

Najdłuższy tunel samochodowy w Szwajcarii. Tunel drogowy Świętego Gotarda

Tunel Świętego Gotarda to najdłuższy tunel samochodowy w Szwajcarii. W Europie zajmuje drugie miejsce pod względem długości, ustępując tunelowi łączącemu Lærdal i Aurland w Norwegii. Tunel drogowy Świętego Gotarda liczy 16,9 km, a w momencie powstania był najdłuższym tunelem drogowym na świecie. Obecnie również znajduje się w czołówce światowej, ale już na dalszej lokacie. Co warto wiedzieć o najdłuższym drogowym tunelu w Szwajcarii? Tunel drogowy Świętego Gotarda jest częścią autostrady A2, biegnącej z Bazylei do Chiasso. Łączy miejscowość Göschenen w kantonie Uri z Airolo w kantonie Ticino w południowej Szwajcarii. Najdłuższy drogowy tunel w Szwajcarii składa się dwóch pasów ruchu, jego przepustowość nie jest zatem wysoka.

Tunel Szwajcaria-Włochy. Tunel Munt la Schera

Kolejny znany tunel szwajcarski to tunel Munt la Schera. Tunel Szwajcaria-Włochy mierzy niespełna 3400 m i został oddany do użytku drogowego w 1968 r. Przebiega pod górą Munt la Schera, stąd jego nazwa. Tunel Szwajcaria-Włochy łączy szwajcarską gminę Zernez z włoskim miasteczkiem Livigno. Livigno jest słynnym ośrodkiem narciarskim, który rokrocznie odwiedza tysiące turystów. Tunel Munt la Schera umożliwia wjazd do ośrodka dla podróżujących z całej Europy Północnej, w związku z czym na tym odcinku panuje wzmożony ruch turystyczny. Przejazd przez tunel Szwajcaria-Włochy odbywa się jednokierunkowo. Jak jest zorganizowany ruch w tunelu do Livigno?

Otwarcie tunelu w Szwajcarii — ruch wahadłowy

Otwarcie tunelu w Szwajcarii pod górą Munt la Schera, odbywa się wahadłowo. Wjazd do tunelu jest regulowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Od maja 2023 r., z powodu prac remontowych, tunel jest zamknięty w nocy. Otwarcie tunelu w Szwajcarii, od poniedziałku do czwartku, następuje o godzinie 6.00, natomiast zamknięcie o godzinie 20.00. Rozkład zmienia się na weekend. Tunel Szwajcaria-Włochy otwiera się dla podróżnych o 6.00 w piątek, a przejazd nim jest możliwy nieprzerwanie do 22.00 w niedzielę. Według informacji dostępnych na stronie internetowej, taki rozkład będzie obowiązywał do 31.08.2023 r., natomiast od 01.09.2023 r. do 23.11.2023 r., tunel będzie zamknięty. Przed wyjazdem, zawsze warto więc sprawdzić aktualne godziny otwarcia tunelu Szwajcaria-Livigno.

Tunel Szwajcaria-Livigno: zakup biletów

Tunel Szwajcaria-Livigno jest płatnym odcinkiem drogi, a zakupu biletu można dokonać zarówno online, jak i stacjonarnie w kasie biletowej. Zakup biletu online jest możliwy dla samochodów osobowych mogących przewozić do 9 pasażerów, motocykli oraz przyczep kempingowych. W okresie zimowym każdy pojazd wjeżdżający do tunelu Szwajcaria-Włochy, musi być wyposażony w łańcuchy, bądź opony zimowe.

