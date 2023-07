Najdłuższy tunel samochodowy w Alpach to tunel drogowy Świętego Gotarda. Poznaj inne skrywające się pod masywami górskimi przeprawy

Najdłuższy tunel drogowy w Alpach. Tunel drogowy Świętego Gotarda w Szwajcarii

Najdłuższy tunel drogowy w Alpach znajduje się na terenie Szwajcarii. Tunel drogowy Świętego Gotarda liczy 16,9 km. Został oddany do użytku w 1980 r., a jego budowa zajęła dekadę. Najdłuższy tunel samochodowy w Alpach jest równocześnie drugim co do długości tunelem w Europie. Jest częścią autostrady A2 pomiędzy szwajcarskimi miastami Bazylea i Chiasso. Tunel drogowy Świętego Gotarda w Szwajcarii biegnie między miejscowością Göschenen w kantonie Uri a gminą Airolo w kantonie Ticino. Warto wspomnieć, że tunel drogowy Świętego Gotarda w Szwajcarii składa się z dwóch pasów ruchu i jest dwukierunkowy. Najdłuższy tunel samochodowy w Alpach Lepontyńskich, jest jednym z trzech obiektów znajdujących się pod masywem Gotarda. Dwa pozostałe to tunele kolejowe, z czego jeden jest najdłuższym tunelem kolejowym na świecie.

Najdłuższy tunel pod Alpami dla połączeń kolejowych to też tunel Świętego Gotarda

Najdłuższy tunel pod Alpami, będący jednocześnie najdłuższym na świecie tunelem kolejowym, to szwajcarski tunel bazowy Świętego Gotarda. Liczy on 57 km długości. Budowa najdłuższego tunelu pod Alpami, przeznaczonego dla ruchu kolejowego, zajęła 20 lat. Prace rozpoczęły się w 1996 r., a obiekt został oddany do użytku w 2016 r. Tunel bazowy Świętego Gotarda jest nie tylko najdłuższym, ale także najgłębszym tunelem na świecie. Na jego budowę złożyły się różne czynniki, wśród których można wymienić m.in.:

chęć usprawnienia ruchu tranzytowego między północą a południem kontynentu,

konieczność odciążenia tunelu drogowego Świętego Gotarda,

skrócenie czasu przejazdu między głównymi miastami Szwajcarii.

Najdłuższy tunel w Alpach — Arlberg Road pod przełęczą Arlberg

Najdłuższy tunel w Alpach pod przełęczą Arlberg, oddziela Alpy Lechtalskie od Alp Centralnych. Mowa tutaj o tunelu Arlberg Road, który jest najdłuższym tunelem samochodowym w Alpach na terenie Austrii. Jego długości wynosi 13,98 km. Tunel w Alpach pod przełęczą Arlberg powstawał w latach 1974-1978 i jest częścią drogi ekspresowej S16. Jego budowa była podyktowana m.in. koniecznością odciążenia trasy biegnącej przez przełęcz Arlberg i stworzenie drogi, która mogłaby być przejezdna niezależnie od niekorzystnych warunków drogowych spowodowanych obfitymi opadami śniegu. Arlberg Road wyposażony jest w ponad 40 kamer monitorujących ruch drogowy. Warto zaznaczyć, że przejazd tunelem Arlberg Road jest płatny. Drugi najdłuższy tunel w Alpach ma dużą przepustowość. W ciągu godziny jest w stanie przejechać nim 1800 pojazdów.

Tunele w Alpach. Tunnel du Fréjus.

Trzecim co do długości, biorąc pod uwagę tunele w Alpach, jest Tunnel du Fréjus, łączący Francję i Włochy. Jeden z najdłuższych tuneli samochodowych w Alpach, wiedzie z miejscowości Modane we Francji do Bardonecchia na terenie Włoch. Tunnel du Fréjus biegnie pod przełęczą Col du Fréjus. Najdłuższy tunel w Alpach Kotyjskich liczy 12,8 km, a jego budowa odbywała się w latach 1974-1980. Tunel składa się z dwóch pasów ruchu - po jednym w każdym kierunku. Przejazd jest płatny. Warto wspomnieć, że jednym ze środków bezpieczeństwa zastosowanym w najdłuższym tunelu w Alpach Kotyjskich, jest system monitorowania temperatury nadjeżdżających pojazdów.

Tunel w Alpach Graickich — Tunnel du Mont Blanc.

Kolejny najdłuższy samochodowy tunel w Alpach, to Tunnel du Mont Blanc, mieszczący się w Alpach Graickich. Jego długość wynosi 11,6 km. Jest to kolejny tunel w Alpach, który łączy Włochy i Francję. Znaczenie tunelu du Mont Blanc jest bardzo duże, ponieważ znajduje się on na trasie E25, czyli trasie europejskiej, łączącej północ i południe kontynentu. Z uwagi na fakt, że wiedzie przez jeden z najważniejszych szlaków transportowych, ruch w tunelu jest zazwyczaj bardzo duży. Najdłuższy tunel w Alpach Graickich powstawał w latach 1957-1965. Przejazd nim jest płatny. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, w tunelu wybuchł pożar, w wyniku którego śmierć poniosło niespełna 40 osób, natomiast kilkanaście zostało rannych. Po tym wydarzeniu obiekt został poddany remontowi i zamknięty dla ruchu kołowego na okres 3 lat.

