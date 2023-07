Najwyższa droga w Polsce prowadzi z Bukowiny Tatrzańskiej na Łysą Polanę. Na jakiej wysokości się znajduje?

Najwyżej położona droga publiczna w Polsce w najwyższym punkcie liczy 1141 m n.p.m

Najwyższa droga w Polsce? Nasz kraj ze względu na ukształtowanie terenu posiada drogi, które przebiegają na dość dużych wysokościach. Najwyżej położona droga publiczna w Polsce wiedzie z Bukowiny Tatrzańskiej do Łysej Polany. Jest to piękna trasa widokowa, z której można podziwiać szczyty Tatr. Najwyższy punkt na trasie liczy 1141 m n.p.m. Najwyżej położona droga publiczna w Polsce liczy ponad 13 km długości i umożliwia dojazd do szlaku turystycznego wiodącego do Morskiego Oka. Jest to trasa z dużym natężeniem ruchu, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Morskie Oko to jedno z najpopularniejszych miejsc w Tatrach i co roku jest tłumnie odwiedzane przez turystów. Każdy, kto chociaż raz w życiu odwiedził Morskie Oko wie, że do największego jeziora w Tatrach, również prowadzi droga asfaltowa. Droga nad Morskie Oko to najwyżej położona droga asfaltowa, która sięga ponad 1410 m n.p.m. Z uwagi jednak na fakt, że znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, nie jest oddana do użytku komercyjnego, ponieważ jest to szlak turystyczny.

Najwyżej położona droga samochodowa w Polsce w najwyżej położonej w Polsce miejscowości

Gdzie znajduje się najwyżej położona droga samochodowa w Polsce prowadzącą przez najwyżej położoną miejscowość w naszym kraju? Najwyżej położoną miejscowością w Polsce jest wieś Ząb. Ząb leży na północnym krańcu Pogórza Gubałowskiego, w gminie Poronin. Miejscowość znajduje się na wysokości 1013 m n.p.m, a droga wiodąca przez miejscowość Ząb prowadzi ku szczytowi Gubałówka o wysokości 1120 m n.p.m. Stąd rozpościera się wspaniały widok na Tatry, a pierwszy plan stanowi szczyt Giewontu. Droga od szczytu Gubałówki w stronę Butorowego Wierchu jest zamknięta dla ruchu samochodowego, z wyłączeniem mieszkańców i osób dojeżdżających do pracy.

Najwyżej położona droga w Polsce dla rowerzystów. Znajdziesz ją w Karkonoszach

Gdzie znajduje się najwyżej położona droga w Polsce, z której mogą korzystać rowerzyści? To miejsce, podobnie jak inne najwyższe drogi w Polsce, znajduje się w górach. Najwyżej położona droga w Polsce, którą można pokonać rowerem, to trasą wiodącą od kościoła Wang w Karpaczu na Śnieżkę w Karkonoszach. Trasa liczy 13,5 km i na całej swojej długości wyłożona jest kostką brukową. Najwyższy punkt trasy, czyli szczyt Śnieżka, znajduje się na wysokości 1602 m n.p.m. Należy jednak mieć na uwadze, że najwyżej położona droga w Polsce, którą można pokonać rowerem, znajduje się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Z uwagi na ten fakt, korzystanie z niej jest ograniczone. Przejechanie jedną z najwyższych dróg w Polsce, jest możliwe podczas zorganizowanych imprez, typu Uphill Race Śnieżka. Droga na Śnieżkę to nie jedyna z najwyższych dróg w Polsce, którą pragną zdobyć zapaleni cykliści górscy. Jedną z najwyżej położonych, ale i najtrudniejszych tras udostępnionych w górach dla rowerzystów, jest droga do schroniska Murowaniec w Tatrzańskim Parku Narodowym. Można tam wjechać na wysokość 1500 m n.p.m., ale należy mieć na uwadze, że jest to droga nieasfaltowa, dlatego pokonanie jej wymaga dużej sprawności i wiedzy o jeździe terenowej.

Najwyżej położona szosa w Polsce w porównaniu do podobnych obiektów w Europie i na świecie

Jak wypada najwyżej położona szosa w Polsce na tle najwyżej położonych dróg w Europie i na świecie? Najwyżej położone drogi znajdują się wśród wzniesień górskich, a ich budowa jest wynikiem konieczności stworzenia komunikacji między przełęczami górskimi.

Najwyżej położona droga asfaltowa w Europie, znajduje się w Sierra Nevada w Hiszpanii. Trasa prowadzi do szczytu Veleta. W najwyższym punkcie liczy 3380 m n.p.m., a pokryta jest asfaltem mniej więcej do wysokości 3100 m.

A jaka jest różnica wysokości między najwyżej położoną szosą w Polsce i na świecie? Do niedawna za najwyższą przejezdną przełęcz na świecie uznawało się Khardung La w Himalajach. Jej wysokość szacowano na 5602 m n.p.m. Najnowsze badania wykazały jednak, że wysokość przełęczy oscyluje w granicy 5359 m n.p.m., co daje jej drugą lokatę, jeżeli chodzi o najwyżej położone przejezdne przełęcze górskie na świecie. Na pierwszym miejscu najwyżej położonych dróg znajduje się obecnie Semo La, z wysokością 5565 m n.p.m.

