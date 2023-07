Tunel Świnoujście to najdłuższy podwodny tunel w Polsce, łączący dwie części wyspiarskiego miasta

Tunel w Świnoujściu połączył lewobrzeżną i prawobrzeżną część miasta

Tunel Świnoujście połączył drogą lądową wyspę Wolin i Uznam. Świnoujście jako jedyne miasto w Polsce położone jest na wyspach. Łącznie jest ich 44, z czego zamieszkane są trzy: Wolin, Uznam i Karsibór. Lewobrzeżną część miasta stanowi wyspa Uznam, którą od pozostałych zamieszkanych wysp, tworzących prawobrzeżną część miasta, dzieli cieśnina Świna. Przeprawę pomiędzy wyspami, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Świnoujście, do tej pory umożliwiały jedynie kursujące po mieście promy wodne "Świnoujście Centrum" i "Świnoujście Warszów". Choć przejazd nimi stanowi atrakcję dla turystów, to warto zaznaczyć, że ich przepustowość w okresie letnim bywa mocno ograniczona i czas oczekiwania na przejazd, wynosił nawet kilka godzin. Kolejny problem, to zmiany poziomu wody w Świnie spowodowane silnymi podmuchami wiatru i tworzeniem tzw. cofki. Podniesienie poziomu wody niekiedy uniemożliwiało normalnie funkcjonowanie promów. Tunel w Świnoujściu rozwiązuje problem komunikacji między prawobrzeżną a lewobrzeżną częścią miasta, umożliwiając prostą i szybką przeprawę pod cieśniną Świną.

Tunel Świnoujście: wizualizacja i dane techniczne

Jak wygląda tunel Świnoujście? Wizualizacja inwestycji wraz ze sposobem dojazdu do tunelu, jest dostępna w internecie. Tunel Świnoujście wraz z prowadzącymi do niego drogami dojazdowymi, liczy ok. 3200m. Tunel pod Świną jest dwukierunkowy, po jednym pasie ruchu dla każdej strony. Tunel w Świnoujściu jest najdłuższym tunelem podwodnym w Polsce. Do jego wydrążenia w dużej mierze (na długości prawie 1,5 km) posłużyła maszyna TBM, która została sprowadzona do Świnoujścia z Chin. Warto wspomnieć, że najgłębsze miejsce w tunelu znajduje się 10 m pod dnem cieśniny.

Tunel w Świnoujściu: mapa dojazdu

Gdzie kierować się, aby przejechać przez tunel w Świnoujściu? Mapa dojazdu do tunelu w Świnoujściu od strony wyspy Wolin prowadzi od strony skrzyżowania ulic Fińskiej i Duńskiej. Od strony wyspy Uznam, wlot do tunelu znajduje się natomiast od strony ul. Karsiborskiej. Przejazd zajmuje kilka minut, a maksymalna prędkość, z jaką mogą poruszać się kierowcy, wynosi 50 km/h.

Kiedy tunel w Świnoujściu zostanie otwarty dla mieszkańców?

Kiedy tunel w Świnoujściu zostanie otwarty dla mieszkańców i turystów? Tunel w Świnoujściu został otwarty dnia 30 czerwca 2023 r. Warto wspomnieć, że zabroniony jest w nim ruch pieszy oraz rowerowy. Nie oznacza to jednak, że rowerzyści nie będą mogli korzystać z możliwości przejazdu przez tunel pod Świną. Przejazd ma się odbywać za pośrednictwem autobusów komunikacji miejskiej, gdzie będzie można przewieźć swój rower. Alternatywą dla takiego rozwiązania, jest — tak jak dotychczas — przeprawa promowa.

Budowa tunelu w Świnoujściu — co z przeprawę promową?

Czy budowa tunelu w Świnoujściu wpłynie na likwidację przeprawy promowej? Dla mieszkańców miasta i turystów utrzymana zostanie przeprawa "Świnoujście Warszów", z promami Bielik. Komunikacja ma nadal pozostać bezpłatna, a kursy odbywać się co ok. pół godziny. Przeprawa Karsibór ma natomiast służyć do przewozu materiałów niebezpiecznych, których przewożenie przez tunel jest zabronione.

Tunel Świnoujście: płatny czy nie?

Czy obowiązują opłaty za przejazd przez tunel Świnoujście? Płatny czy bezpłatny? To pytanie zadają sobie głównie turyści podróżujący do Świnoujścia. Odpowiedź brzmi: bezpłatny. Przejazd przez tunel w Świnoujściu jest zwolniony z opłat, zarówno dla mieszkańców miasta, jak i turystów odwiedzających Świnoujście.

Świnoujście tunel. Kiedy otwarcie? Ile kosztowała inwestycja?

Świnoujście tunel — kiedy otwarcie? Oddanie obiektu do użytku, jak już wiemy, nastąpiło 30 czerwca 2023 r. Tunel w Świnoujściu znacznie skraca czas przedostania się między lewobrzeżną a prawobrzeżną częścią miasta. Z dotychczasowych kilkunastu minut (w sezonie letnim nawet kilku godzin) do kilku minut. Prace nad budową tunelu w Świnoujściu, trwały od 2018 r. Ile kosztowała inwestycja? Całkowity jej koszt szacuje się na ponad 912 milionów złotych, z czego 85% stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych. Pozostała część kosztów inwestycji, została pokryta przez budżet miasta.

