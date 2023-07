Najdłuższy tunel w Chorwacji liczy ponad 8 km i znajduje się na trasie łączącej Split i Zagrzeb. Co warto wiedzieć o tunelach w Chorwacji?

Tunele w Chorwacji. Mapa tuneli na najpopularniejszych trasach w Chorwacji

Najdłuższy tunel w Chorwacji to tylko jeden z przykładów tuneli, które rozsiane są po tym niewielkim, ale bardzo atrakcyjnym turystycznie kraju. Gdzie są ulokowane najczęściej uczęszczane tunele w Chorwacji? Mapa tuneli ulokowanych na głównych i najpopularniejszych trasach w Chorwacji, wygląda następująco:

Tunel Mala Kapela — stanowi część autostrady A1, łączącej Zagrzeb ze Splitem

Tunel Sveti Rok — stanowi część autostrady A1

Tunel Brinje — stanowi część autostrady A1

Tunel Ucka — stanowi część autostrady A8, łączącej miasto Rovinj z węzłem autostrady A7 nieopodal miasta Rijeka

Tunel Sveti Ilija — stanowi część drogi krajowej D76, łączącej Riwierę Makarską z miasteczkiem Imotski

Najdłuższy tunel drogowy w Chorwacji składa się z dwóch równoległych tuneli

Najdłuższy tunel w Chorwacji, czyli wspomniana Mala Kapela, to w zasadzie dwa tunele, biegnącej równolegle względem siebie. Jeden z nich — zachodni — został oddany do użytku w 2005 r., natomiast drugi — wschodni — został otwarty w 2009 r. Najdłuższy tunel drogowy w Chorwacji leży na popularnej turystycznie autostradzie A1, łączącej Zagrzeb ze Splitem. Najdłuższy tunel w Chorwacji znajduje się między miejscowościami Modruš i Jezerane. Czy Mala Kapela zalicza się do płatnych tuneli w Chorwacji? Nie, przejazd nie jest dodatkowo płatny, ponieważ opłata za tunel, uwzględniona jest w taksie za przejazd autostradą. Do czasu otwarcia wschodniej nitki tunelu w 2009 r., tunel Mala Kapela był znany jako miejsce z ogromnymi korkami w okresie wakacyjnym.

Tunele: Chorwacja — Sveti Rok

Wzdłuż autostrady A1 znajdują się aż dwa najdłuższe w kraju tunele. Chorwacja słynie z długich tuneli, a kilka z nich liczy ponad 2 km. Drugim najdłuższym tunelem w Chorwacji, jest Sveti Rok. Jego długość wynosi 5678 m i bywa żartobliwie określany jako tunel "ciepło-zimno". Skąd ta nazwa? Wynika ona z różnicy temperatury między wjazdem i wyjazdem z drugiego największego tunelu w Chorwacji. Może ona sięgać nawet kilkunastu stopni Celsjusza. Tunel Sveti Rok biegnie pod pasmem górskim Velebit i łączy miejscowości Sveti Rok i Jesenice. Podobnie jak najdłuższy tunel w Chorwacji, Sveti Rok również składa się z dwóch równoległych tuneli, z których jeden został oddany do użytku w 2003 r., a drugi — w 2009. Dodatkowa opłata za przejazd drugim najdłuższym tunelem samochodowym w Chorwacji nie jest wymagana, ponieważ wlicza się w koszt przejazdu autostradą. Tunel Sveti Rok wyposażony jest w bardzo nowoczesny system zarządzania ruchem i kontroli. Warto wspomnieć, że w tunelu możliwy jest odbiór radia oraz korzystanie z telefonów komórkowych.

Płatne tunele w Chorwacji. Tunel Ucka

Gdzie znajdują się płatne tunele w Chorwacji? Jednym z obiektów, który obliguje podróżnych do uiszczenia opłaty za przejazd, jest tunel Ucka. Znajduje się on na autostradzie A8, wiodącej przez półwysep Istria. Tunel Ucka, liczący 5062 m, jest trzecim najdłuższym tunelem w Chorwacji. Jego budowa rozpoczęła się w 1978 r., natomiast do użytku został oddany trzy lata później. Na ten moment, istnieje możliwość przejazdu przez jedną nitkę tunelu, druga jest w trakcie budowy. Ile wynoszą opłaty za tunele w Chorwacji? W przypadku tunelu Ucka koszt przejazdu oscyluje w granicach 13€. W okresie wakacyjnym jest to trasą bardzo popularna i tworzą się tam spore zatory drogowe.

Opłaty za tunele w Chorwacji — jak rozliczyć się za przejazd płatnymi odcinkami dróg?

Jak dokonać opłaty za tunele w Chorwacji? W większości przypadków tunele w Chorwacji nie są dodatkowo płatne. Tunele, które znajdują się na popularnych trasach turystycznych, są zwolnione z dodatkowej opłaty, ponieważ kierowcy uiszczają opłatę za sam przejazd np. autostradą. Jak dokonać opłaty za autostrady, czyli jednocześnie opłaty za tunele w Chorwacji? W Chorwacji nie obowiązuje system winiet, a opłaty za przejazd płatnymi odcinkami dróg, dokonuje się przy bramkach zjazdowych. Kierowcy mogą rozliczyć się za pośrednictwem gotówki, karty płatniczej, bądź korzystając z systemu ENC. System ENC umożliwia szybsze przejście przez płatność w punkcie poboru opłat. W sytuacji dużego natężenia ruchu, otwierane są bramki do obsługi kierowców korzystających z ENC. Jest to zatem oszczędność czasu, ale także pieniędzy, ponieważ dla posiadaczy pakietów ENC przewidziane są zniżki za przejazd.

