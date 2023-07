Tunel Livigno-Szwajcaria pod górą Munt la Schera. Jak wygląda ruch drogowy w tunelu oddzielającym Szwajcarię i Włochy?

Munt la Schera - budowa tunelu

Tunel Livigno-Szwajcaria znany jest szczególnie dobrze narciarzom, który co roku tłumnie odwiedzają włoski kurort. Budowa tunelu pod Munt la Schera, łączącego Livigno we Włoszech z doliną Engadyna w Szwajcarii, zakończyła się w 1965 r., ale do użytku komercyjnego tunel został oddany w 1968 r. Długość tunelu Munt la Schera wynosi 3394 m. Maksymalna jego wysokość to 3,6 m, a szerokość - 2,55 m. Oddanie tunelu do użytku komercyjnego umożliwiło dostanie się do włoskiego Livigno przez cały rok, a co za tym idzie — znacznego rozwoju turystyki tego regionu.

REKLAMA

Tunel w Szwajcarii ma 57 km długości

Tunel Munt la Schera - dla jakich pojazdów?

Tunel Munt la Schera otwarty jest dla różnych pojazdów kołowych. Poruszać się nim mogą:

samochody osobowe

motocykle

autobusy

samochody dostawcze o wadze maksymalnej 3,5 t

samochody ciężarowe

Ograniczeniem w przejeździe przez tunel do Livigno, jest wysokość pojazdu. Zabroniony jest wjazd pojazdów wyższych niż 3,6 m. Warto wspomnieć, że w okresie zimowym, każdy pojazd przejeżdżający przez tunel Szwajcaria-Włochy, jest zobowiązany do posiadania kół zimowych, bądź jazdy z łańcuchami.

Tunel w Szwajcarii — jak odbywa się przejazd?

Tunel w Szwajcarii w kierunku Livigno jest jednostronny, a ruch na nim odbywa się w sposób wahadłowy. Do tunelu prowadzi sygnalizacja świetlna, która reguluje ruch. Tunel Livigno-Szwajcaria, jest jednopasmowy. Przejazd nim odbywa się zatem naprzemiennie albo w jedną, albo w druga stronę.

Tunel Szwajcaria-Włochy: godziny otwarcia

Tunel Szwajcaria-Włochy dotychczas był otwarty dla ruchu kołowego przez cały czas. W związku jednak z trwającymi obecnie pracami remontowymi, godziny jego otwarcia zostały zmienione. Tunel Munt la Schera, zgodnie z rozkładem widniejącym na stronie internetowej, jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 6.00-20.00, natomiast w nocy jest zamykany w celu przeprowadzania prac remontowych. Godziny otwarcia tunelu zmieniają się na weekend, kiedy to tunel Livigno zostaje otwarty w piątek o godzinie 6.00 i zapewniony jest nieprzerwany przejazd do niedzieli do godziny 22.00. Aktualny rozkład zawsze warto sprawdzać na stronie internetowej. Według zamieszczonych tam informacji tunel do Livigno ma działać zgodnie z aktualnym rozkładem do 31.08.2023 r., zaś od 01.09.2023 r. do 23.11.2023 r., ma zostać zamknięty.

Zobacz wideo Kierowca zawrócił w tunelu i jechał pod prąd. źródło: GDDKiA

Tunel w Livigno bilet — gdzie kupić?

Jak nabyć bilet niezbędny do przejazdu przez tunel w Livigno? Bilet uprawniający do przejazdu, można nabyć w kasach stacjonarnych, bądź dokonać zakupu przez internet. Warto zaznaczyć, że online mogą go nabyć tylko kierowcy określonych pojazdów, tj.:

samochodów osobowych mogących pomieścić do 9 pasażerów

motocykli

przyczep kempingowych

rowerów

Kierowcy wszystkich pozostałych pojazdów muszą wykupić bilet w stacjonarnych punktach poboru opłat. Bilet do tunelu w Livigno można kupić w jedną, bądź w dwie strony. Bilet zakupiony online jest ważny przez okres 3 miesięcy.

Tunel Szwajcaria Livigno: cennik na sezon 2023

Ile kosztuje przejazd przez tunel Szwajcaria-Livigno? Cennik uzależniony jest m.in. od sezonu turystycznego, sposoby zakupu biletów (tj. stacjonarnie czy online), a także środka transportu. W okresie od maja do listopada, przy zakupie biletów online, należy zapłacić:

samochód osobowy — bilet w jedną stronę - 15 franków szwajcarskich

samochód osobowy — bilet w obie strony - 25 franków szwajcarskich

motocykl — bilet w jedną stronę - 11 franków szwajcarskich

motocykl — bilet w dwie strony - 17 franków szwajcarskich

przyczepa kempingowa — bilet w jedną stronę - 23 franki szwajcarskie

przyczepa kempingowa — bilet w dwie strony - 41 franków szwajcarskich

Należy mieć na uwadze, że planując przejazd przez tunel Livigno-Szwajcaria, warto zaopatrzyć się w bilet online. Ceny biletów są wówczas atrakcyjniejsze niż podczas zakupu w punkcie poboru opłat i można sporo zaoszczędzić.

Najdłuższy tunel w Chorwacji liczy ponad 8 km

Jak ominąć tunel do Livigno?

Jak ominąć tunel do Livigno? Tunel Munt la Schera umożliwia dostanie się do miejscowości Livigno, ale nie jest jedyną drogą prowadzącą do tego popularnego ośrodka turystycznego. Są dwie inne możliwości dostania się do kurortu. Należy mieć jednak na uwadze, że każda z nich może być zamknięta w okresie zimowym z powodu trudnych warunków drogowych, spowodowanych obfitymi opadami śniegu. Jak ominąć tunel do Livigno? Jedna z dróg wiedzie przez szwajcarską miejscowość Poschiavo. Aby dotrzeć do Livigno, należy pokonać przełęcz Forcola di Livigno, leżącą na wysokości nieco ponad 2300 m n.p.m. Inną możliwością dotarcia do Livigno, jest pokonanie przełęczy Passo del Foscagno, prowadzącej z włoskiej miejscowości Bormio.

Zobacz też: Najdłuższe tunele w Europie. Nasz Ursynów aż dziesięć razy krótszy od rekordzisty