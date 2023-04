Transportem maszyny TBM żyła cała Polska. Okazał się najbardziej imponujący w Europie

Firma MTD Skuratowicz z Niemodlina pod Opolem otrzymała nagrodę ESTA Awards of Excellence 2023 za najbardziej imponujący transport ponadnormatywny w Europie, w najwyższej kategorii o masie powyżej 120 ton. Zdaniem kapituły konkursu to najtrudniejszy transport tego typu, jaki został zrealizowany w 2023 roku na Starym Kontynencie. Co ciekawe, to nie jest pierwsze wyróżnienie ESTA dla tej polskiej firmy transportowej.

ESTA (European Association of Abnormal Road Transport and Mobile Cranes) to europejskie stowarzyszenie zrzeszające przewoźników transportu ponadnormatywnego. Organizacja działa od 1976 roku i od tego czasu przyznaje nagrody za najbardziej spektakularne osiągnięcia w swojej branży. W tym roku został doceniony zrealizowany w Polsce przewóz elementów gigantycznej tunelownicy.

Nowy tunel będzie elementem międzynarodowej trasy Via Carpatia

Przewóz elementów maszyny TBM służącej do drążenia tuneli został zorganizowany w ostatnich tygodniach 2022 roku. Operację logistyczną śledziły media i obserwowały tysiące ludzi. Dwa najcięższe zestawy transportowe ważyły prawie 500 ton każdy i musiały pokonać trasę o długości 760 km prowadzącą z Opola do Babicy na Podkarpaciu. Tam olbrzymia maszyna ma zająć się drążeniem tunelu.

Tunel o długości 2,3 km będzie elementem szlaku Via Carpatia i nowym połączeniem transportowym Ukrainy z Polską oraz Europą. Największym wyzwaniem było przewiezienie na miejsce ważącej 230 ton tarczy tunelownicy. Problemem była nie tylko masa własna tego elementu, ale dodatkowo jego nietypowy kształt. Dlatego musiał być transportowany zestawem ciężarowym o długości aż 74 m, którego element stanowiła innowacyjna konstrukcja mostowa. Wszystko zostało zaprojektowane tak, aby spełniało wymogi polskich przepisów.

Firma MTD Skuratowicz jest jednym z najlepszych przewoźników w Europie

W największą operację logistyczną w historii polskiego transportu było zaangażowane wiele firm. Nadzorem zajmowała się GDDKiA, zleceniodawcą transportu był Mostostal Acciona, operatorem logistycznym DB Schenker, a realizacji podjęła się właśnie nagrodzona firma MTD Skuratowicz. To rodzinne przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w transportach ponadnormatywnych od lat. W 2017 roku zdobyło pierwszą nagrodę Awards of Excellence ESTA za przewóz reaktora jądrowego z Litwy na Białoruś. Dlatego tegoroczna nagroda ESTA jest już drugą przyznaną tej polskiej firmie.

W transporcie elementów maszyny TBM uczestniczyło wiele osób z rodziny właścicieli. Nawet założyciel pan Kazimierz osobiście towarzyszył konwojowi i monitorował przebieg trasy, jego wnuki: Paulina i Arkadiusz pomagały w organizacji i zabezpieczeniu trasy, a ogólny nadzór sprawował Robert, syn Kazimierza i aktualny właściciel firmy. To z nim miałem przyjemność jechać przez Warszawę w nocy z 19 na 20 listopada 2022 roku. Tegoroczna nagroda ESTA Awards of Excellence przyznana MTD Skuratowicz jest tym cenniejsza, że firma wygrała z wyjątkowo doświadczonymi konkurentami z całej Europy.