Elektryczna 8-osobowa Cupra z Polski. Produkcja w Ostródzie

E23 Terramar to kolejny etap współpracy marki Cupra z firmą z De Antonio Yachts. Kooperacja hiszpańskiego producenta samochodów oraz przedsiębiorstwa budującego luksusowe łodzie, rozpoczęła się w 2020 roku. Pierwszym owocem był jacht D28 Formentor, inspirowany samochodem. Model D28 Formentor otrzymał silnik benzynowy o mocy 400 KM, pozwalający osiągnąć prędkość maksymalną 40 węzłów.

Kolejna łódź opracowana w 2022 (D28 Formentor e-HYBRID) otrzymała napęd hybrydowy. Silnik spalinowy o mocy 400 KM połączono z dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 15 kW każdy (21 KM). Ta hybrydowa jednostka umożliwiała pływanie w trybie w pełni elektrycznym, co było szczególnie przydatne w obszarach o ograniczonym dostępie, takich jak porty czy jeziora, gdzie ważne jest ograniczenie emisji i hałasu.

Elektromobilność na wodzie

Jacht E23 Terramar otrzymał napęd w pełni elektrycznym i rozwija prędkość maksymalną 30 węzłów. Kompaktowa jednostka o wymiarach 7,20 m długości i 2,23 m szerokości, oferuje przestrzeń dla 8 osób, w tym sternika. Jacht z zewnątrz wyróżnia się specjalnym wykończeniem w kolorze Enceladus Grey Matte, podkreślonym miedzianymi detalami. Wnętrze uzupełnia charakterystyczna tapicerka i oświetlenie oraz unikalne wykończenia, które tworzą luksusową i funkcjonalną przestrzeń.

Produkcja w Ostródzie

Produkcja łodzi E23 Terramar odbywa się w Ostródzie. Pierwsze dostawy do klientów realizowane są od lipca 2024 roku. Co ciekawe, jacht jest oficjalną łodzią elektryczną podczas 37. Regat America's Cup, gdzie służy przede wszystkim do transportu gości podczas wydarzenia. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.