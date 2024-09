Cupra z fabryki Audi. Tak Hiszpanie dogadali się z Niemcami

Współpraca między niemiecką a hiszpańską firmą sięga 2011 roku, kiedy w fabryce SEAT S.A. w Martorell wyprodukowano prawie 800 tys. sztuk egzemplarzy modelu Audi Q3, a od 2018 roku także blisko 400 tys. egzemplarzy Audi A1. Teraz, wraz z rozpoczęciem produkcji SUV-a o nazwie Terramar, zakład w węgierskim Gyor stał się pierwszą fabryką Audi produkującą pojazdy hiszpańskiej marki.

Z ponad 12 000 pracowników i roczną produkcją przekraczającą 170 000 pojazdów oraz ponad 1 600 000 silników, zakład w Gyor jest największą na świecie fabryką produkującą silniki. Jak informują Hiszpanie w przekazie prasowym, zlokalizowanie w tym miejscu produkcji samochodu Cupra Terramar pozwoli na optymalizację różnych procesów.

Cupra Terramar z Węgier Fot. Cupra

Pięć układów napędowych do wyboru

Nowość z logo Cupra otrzymuje silniki TSI (benzynowe), eTSI (miękka hybryda) i nową generację silników hybrydowych typu plug-in (eHybrid) zapewniającą moc od 150 KM do 272 KM. Niezależnie od wybranej jednostki napędowej w Terramar montowana jest wyłącznie dwusprzęgłowa skrzynia biegów DSG (w zależności od silnika skrzynia jest 6- lub 7-biegowa).

Technologia eTSI łączy wydajność technologii 48V z silnikiem o pojemności 1.5 litra o mocy 150 KM. Układ wykorzystuje 48-woltowy generator rozruchowy i 48-woltowy akumulator litowo-jonowy, zapewniając możliwość jazdy z wyłączonym silnikiem spalinowym w określonych sytuacjach, odzyskiwanie energii podczas hamowania oraz elektryczne wspomaganie jednostki spalinowej. Motor 1.5 eTSI jest łączony z 7-biegową przekładnią DSG i napędem na przód. Silnik 2.0 TSI połączony z automatem i napędem na wszystkie koła 4Drive, występuje w dwóch wersjach mocy. Słabszy wariant wytwarza 204 KM, a mocniejszy w wersji VZ zapewnia moc 265 KM.

W temacie hybryd, do wyboru jest wariant eHybrid o mocy 204 KM lub w wersji VZ o mocy 275 KM. W hybrydzie silnik 1.5 TSI jest połączony z napędem elektrycznym, dużym akumulatorem o pojemności 19,7 kWh netto oraz 6-biegowym automatem. Przy naładowanym do pełna akumulatorze Terramar potrafi przejechać nieco ponad 100 km w trybie bezemisyjnym. Akumulator można ładować mocą do 50 kW (ładowanie prądem stałym) na publicznych ładowarkach, lub w domu mocą 11 kW przy użyciu stacji Wallbox.

Tyle kosztuje w Polsce Cupra Terramar

Terramar 1.5 eTSI 150 KM DSG7 (miękka hybryda) - cena 173 800 zł

Terramar 2.0 TSI 204 KM DSG7 4Drive 192 400 zł

Terramar 1.5 e-Hybrid 204 KM DSG6 (hybryda plug-in) - 208 300 zł

Terramar VZ 2.0 TSI 265 KM DSG7 - cena 229 892 z

Terramar VZ 1.5 e-Hybrid 272 KM DSG6 (hybryda plug-in) - cena 240 600 zł

Klienci zainteresowani kompaktowym SUV-em hiszpańskiej marki, który do salonów sprzedaży będzie dostarczany z Węgier, mogą już składać zamówienia na Cuprę Terramar. Producent informuje, że auta wyjadą na drogi na początku listopada. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.