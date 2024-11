To dobry czas na hybrydę. Nawet 100 000 zł korzyści

Lexus przygotował specjalną ofertę na modele z rocznika 2024. Oprócz sporych rabatów, do korzyści zaliczają się także: krótki czas odbioru auta, dodatkowy upust w programie Lexus More, ekstra rabaty na koła zimowe oraz korzystne finansowanie w programie KINTO One.

Lexus LBX

Kompaktowy crossover w wersji podstawowej jest dostępny od 134 900 zł, co oznacza obniżkę o 18 000 zł w porównaniu z ceną katalogową. Wersja LBX z pakietem Comfort kosztuje 140 900 zł i oferuje dodatkowe udogodnienia, takie jak podgrzewane fotele czy inteligentny kluczyk. Najlepiej wyposażona wersja LBX Elegant z pakietem Tech jest dostępna za 157 900 zł, a więc rabat sięga 25 000 zł.

Lexus UX 300h

Popularny crossover możemy kupić już za 149 900 zł. Wersja Business z pakietem Tech została przeceniona o 37 000 zł, a więc kupimy ją za 171 900 zł. Wersja F SPORT Design jest natomiast dostępna za 177 900 zł. Za niewielką dopłatę otrzymujemy nie tylko sportowy pakiet stylistyczny, ale także kilka istotnych elementów wyposażenia jak m.in. elektrycznie otwierana klapa bagażnika czy system multimedialny Lexus Link Pro z 12,3" wyświetlaczem.

Lexus NX

Ten wszechstronny SUV w wersji Business z pakietem Tech jest dostępny za 213 800 zł, co oznacza rabat w wysokości 36 000 zł. Wersja F SPORT Design kosztuje 229 900 zł, oferując sportowe akcenty i zaawansowane technologie. Za najwyższą wersję Omotenashi z inteligentnym napędem na cztery koła E-FOUR zapłacimy teraz 279 500 zł, a więc o prawie 60 000 zł mniej.

Lexus RX

Flagowego SUV w wersji Elegance kupimy już 290 400 zł, a więc z rabatem w wysokości 72 500 zł. To jednak nie wszystko. Lexus RX 500h w wersji F SPORT kupimy z rabatem o wysokości ponad 100 000 zł, co wynosi ok. 20 proc. ceny początkowej.

Lexus ES

Luksusowa limuzyna w wersji Business Edition z pakietem Tech jest dostępna za 215 600 zł, co oznacza rabat w wysokości 53 900 zł. Topowa wersja Omotenashi dostępna jest natomiast z rabatem w wysokości 57 000 zł, co przekłada się na finalną cenę w wysokości 278 000 zł.

Lexus słynie z bogatego wyposażenia oferowanego już w podstawowych wersjach swoich modeli fot. Materiał promocyjny

Lexus łączy ekologię z prestiżem

Lexus przez lata budował swoją renomę oferując samochody, które są nie tylko eleganckie i luksusowe, ale także niezawodne i nowoczesne. Na ich pokładzie znajdziemy napędy, które mogą pochwalić się ogromnym uznaniem wśród kierowców, ale są także rekomendowane przez mechaników. To stale rozwijane i udoskonalane hybrydy, które skutecznie łączą dynamikę z prawdziwą oszczędnością na paliwie. Jeszcze wyższy poziom oszczędności oraz ekologii przynoszą hybrydy z możliwością ładowania z gniazdka, czyli PHEV, które oferują nawet do ponad 90 kilometrów zasięgu na samym prądzie. W gamie Lexusa znajdziemy dwa modele hybryd z wtyczką. To Lexus NX 450h+ oraz RX 450h+.

Odwiedź najbliższy salon Lexusa i skorzystaj z jazdy próbnej fot. Materiał promocyjny

Hybrydy PHEV – miejskie korzyści i swoboda na długich trasach

Samochody z napędem plug-in hybrid mają tak naprawdę dwa oblicza. W mieście oferują zalety auta elektrycznego, a w trasie elastyczność auta spalinowego. Akumulator pozwala nie angażować spalinowego napędu na codziennych dojazdach w mieście, a wyruszając w dłuższą trasę nie musimy martwić się zasięgiem. Dodatkowo, elektryczne wsparcie przekłada się na znakomitą dynamikę nawet przy wyższych prędkościach. Warto podkreślić, że nawet po wykorzystaniu energii zgromadzonej w akumulatorze, auto wciąż zachowuje zalety klasycznej hybrydy, bo energia odzyskiwana jest podczas hamowania lub może być generowana przez silnik spalinowy.

Wyjątkowe wyposażenie w standardzie

Lexus słynie z bogatego wyposażenia oferowanego już w podstawowych wersjach swoich modeli, a w przypadku aut hybrydowych jest to szczególnie widoczne. Weźmy pod uwagę model LBX, czyli najmniejszy i najtańszy w całej gamie. Tutaj w standardzie znajdziemy m.in. 2-strefową klimatyzację automatyczną, aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości, system Lexus Link Connect z dotykowym ekranem o przekątnej 9,8 cala, reflektory Full LED z systemem automatycznych świateł drogowych, a także szeroki zakres systemów bezpieczeństwa i wspierających kierowcę.

W gamie Lexusa znajdziemy dwa modele hybryd z wtyczką. To Lexus NX 450h+ oraz RX 450h+ fot. Materiał promocyjny

Dobra okazja na zakup Lexusa

Dzięki obecnym rabatom oraz dodatkowym korzyściom, takim jak krótkie terminy odbioru czy atrakcyjne warunki finansowania w programie KINTO One, zakup staje się jeszcze bardziej opłacalny. Odwiedź najbliższy salon Lexusa, skorzystaj z jazdy próbnej i przekonaj się, że luksus i ekologia mogą iść w parze – szczególnie w tak korzystnej cenie.

