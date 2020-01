Toyota obniża ceny hybryd o akcyzę. RAV4 i Camry 2020 mają być tańsze o 7,3 proc.

Toyota wprowadziła do cenników swoich hybrydowych modeli EkoBonus. Ma to związek z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie 1 stycznia i obniża o połowę stawkę akcyzy na elektryczne samochody hybrydowe z silnikami do 3,5 litra. Obniżki mają być spore - przykładowo Toyota RAV4 Hybrid z rocznika 2020 będzie w Polsce tańsza o 14 000 zł.

O ile będą teraz tańsze hybrydowe Toyoty?

Yaris Hybrid - o 1,5 proc.,

Corolla Hybrid - o 1,5 proc.,

C-HR Hybrid - o 1,5 proc.,

RAV4 Hybrid - o 7,3 proc.,

Camry Hybrid - o 7,3 proc.

Toyoty tańsze o akcyzę - o co chodzi?

Ile wynosi akcyza na samochody spalinowe? 3,1 proc. na modele z silnikami o pojemności do 2 litrów oraz 18,6 proc. na samochody z większymi silnikami. Nowe przepisy, które dotyczą samochodów sprowadzonych do kraju po 1 stycznia 2020 r., obniżają stawki akcyzy o połowę, a zatem odpowiednio do 1,55 proc. i 9,3 proc. w przypadku samochodów hybrydowych, nieładowanych z zewnętrznej sieci.

Podatek akcyzowy jest liczony od ceny zakupu przez importera, a zatem obejmuje cenę hurtową producenta oraz cło, nie jest natomiast naliczany od kosztów dystrybucji i marży oraz podatku VAT. Z tego powodu wpływ obniżki akcyzy na cenę detaliczną auta jest nieco mniejszy i wynosi odpowiednio 1,5 proc. oraz 7,3 proc.

- tłumaczy Toyota, producent, który sprzedaje na naszym rynku zdecydowanie najwięcej samochodów hybrydowych.

