Na świecie nie brakuje pięknych, położonych wysoko zakątków, do których dotarcie zajmuje sporo czasu, a do tego wymaga wiele wysiłku. Zazwyczaj takie miejsca kojarzą nam się z mozolną wędrówką oraz związanymi z nią trudami. Tymczasem w Indiach znajdziesz niezwykłe miejsce, do którego... dojedziesz samochodem. Mowa o przełęczy Umling La. W 2021 roku została uznana za najwyższą drogę na świecie, tym samym trafiając do "Księgi Rekordów Guinnessa".

Jaka jest najwyższa droga na świecie? Będziesz wyżej niż w obozie startowym pod Mount Everest

Mowa o 52-kilometrowym odcinku drogi położonej w Ladakhu, który łączy ze sobą miejscowości Chisumle i Demchok. Oddany do użytku w 2021 roku pobił światowy rekord ze względu na fakt, iż prowadzi przez przełęcz górską na wysokości 5798 metrów nad poziomem morza, przez co trafił do "Księgi Rekordów Guinnessa". Wcześniej za najwyżej położoną drogę uważano trasę na wulkan Uturuncu w Boliwii (5700 m n.p.m.). Obecny rekordowy punkt znajduje się na 24 kilometrze trasy.

Wybierając się w trasę przez Umling La zatrzymasz się wyżej niż himalaiści stacjonujący w obozach bazowych pod Mount Everestem. Wszystko dlatego, iż znajdują się one na wysokości 5100 i 5364 m n.p.m. To jednak nie wszystko, gdyż poza tym przełęcz położona jest na połowie wysokości przelotowej komercyjnych samolotów pasażerskich.

Która droga w Ladakhu jest najwyżej położona? Jej budowa była wyzwaniem

Budowa trasy wiodącej przez himalajskie krajobrazy nie należała do najłatwiejszych. Wcześniej prowadziła tędy nieutwardzona, kamienista ścieżka militarna, której asfaltowanie rozpoczęło się w 2017 roku. Całe przedsięwzięcie stanowiło nie lada wyzwanie, gdyż zimą termometry wskazywały nawet -40 stopni Celsjusza, ponadto ze względu na wysokość poziom tlenu był nawet o 50 proc. niższy niż na poziomie morza.

Z tego powodu pokonanie trasy nawet w sprzyjających warunkach pogodowych nie należy do najłatwiejszych zadań, zarówno dla człowieka, jak i pojazdu. Dlatego też, zanim na nią wjedziesz, lepiej zadbać o odpowiednią aklimatyzację. Ponadto, jak zaznacza portal interia.pl, szacuje się, że silniki spalinowe tracą około 10 procent mocy na każde 1000 metrów wysokości nad poziomem morza. Będąc na niemal 6 tys. metrów, będzie to dość odczuwalne. Niemniej widoki oraz świadomość znajdowania się tak wysoko, z pewnością wynagrodzą cały włożony w przedsięwzięcie trud.

Pomimo trudności chętnych na przejechanie trasy nie brakuje. Mowa zarówno o samochodach, jak i motocyklach, a nawet... rikszach. W 2022 roku dokonały tego dwa zespoły (ze Szwajcarii oraz Kanady), ustanawiając tym samym kolejny rekord. Przejechał/abyś się podobną trasą? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.