Stało się. Łada ruszyła z produkcją. Tak nowoczesnego samochodu jeszcze nie miała

To był całkiem obiecujący plan. Francuzi uznali, że najlepiej, aby Dacia i Łada połączyły siły i wspólnie pracowały nad niedrogimi samochodami nowej generacji. Przed wybuchem wojny Rosjanom udało się nawet zbudować pierwszy egzemplarz nowej Łady, która była technicznym krewniakiem najnowszej Dacii Logan. Gdy Francuzi wycofali się z Rosji, Łada została z nowoczesnym projektem, do którego brakowało wielu podzespołów. A bez nich nie było szans na rozpoczęcie produkcji modelu nazwanego Iskra.

Rosjanie potrzebowali kilku lat, by wszystkie nowoczesne podzespoły od Renault zastąpić produktami z Chin oraz tego, co był w stanie wytworzyć krajowy przemysł. Wedle oficjalnych danych Łada Iskra to ponad 1000 komponentów, których w Rosji nikt nie produkował. Aż 400 z nich przeprojektowano tak, by budować je na miejscu. Aż trudno uwierzyć, że ponad 90 proc. części pochodzi z krajowych dostaw (tak przynajmniej deklaruje Łada). Łatwo o wrażenie, że spory udział mają w tym przedsięwzięciu chińscy kooperanci.

Próbowali parę razy. W końcu wybrali urodziny Łady 2101

Po kilku próbach pilotażowego montażu Łada wreszcie ruszyła z seryjną produkcją nowej Iskry. Znamienne, że od razu na taśmę trafiły obie wersje nadwoziowe (sedan i kombi). Udało się nawet uruchomić montaż odmiany z powiększonym prześwitem (ze 170 mm do 200 mm) klasyfikowanej przez producenta jako crossover. Z rozpoczęciem produkcji poczekano jednak do odpowiedniej rocznicy. Linia ruszyła 19 kwietnia 2025 r. 55 lat wcześniej Łada rozpoczęła produkcję swojego pierwszego auta osobowego – modelu VAZ 2101.

Nie zabrakło nawiązań do historii. Jako pierwsze zjechały czerwony sedan i niebieskie kombi. Z muzeum wyciągnięto jeszcze białą Ładę 2101, by symbolizowały kolory flagi Federacji Rosyjskiej. Nie zabrakło różnych dostojników i ważnych gości. Znamienne, że zabrakło Putina, który do tej pory chętnie gościł w Ładzie.

Łada Iskra i Łada 2101 Łada

Rosjanie jeszcze trochę poczekają na nowy samochód. Choć produkcja ruszyła, to na razie wydajność jest skromna. Pierwszego dnia zbudowano ledwie kilkanaście egzemplarzy. Według rosyjskich mediów sprzedaż rozpocznie się dopiero latem 2025 r. (druga połowa lipca). Do salonów trafią obie wersje nadwoziowe (sedan i kombi mierzą 4,33 m długości i 1,77 m szerokości) z silnikiem benzynowym 1.6 l w dwóch odmianach mocy. Słabsza 90 KM będzie oferowana z 5-stopniową przekładnią manualną. Dla mocniejszej (106 KM) zarezerwowaną skrzynię 6-stopniową. W opcji dla wersji 106 KM przewidziano automat (przekładnia CVT).