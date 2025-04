Kierowco w taki sposób rowerzysta przekazuje ci ważne informacje

Rowerzyści i kierowcy są użytkownikami dróg, którzy stanowią integralną część ruchu drogowego. Nie tylko muszą przestrzegać przepisów drogowych, ale również powinni być świadomi różnych zasad, gestów i zachowań, aby unikać niebezpiecznych i ryzykownych sytuacji.

Jak o swoich zamiarach może kierowców i innych rowerzystów informować rowerzysta?

Wystawienie w bok lewej lub prawej ręki. To gest znany niemalże każdemu na drodze, nikogo nie zaskoczy informacja, że rowerzysta w ten sposób informuje, w którą stronę zamierza skręcić. Ruch lewą dłonią w górę i w dół to sygnał, że kierujący rowerem będzie zwalniał. Należy wówczas zachować ostrożność. O zamiarze zatrzymania informuje lewa ręka rowerzysty, która jest po prostu uniesiona w górę. Kierowca powinien w takich sytuacjach zwolnić i zachować odpowiednią odległość od rowerzysty.

Rowerzyści Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Nie każda polska droga to równiutki i szeroki asfalt. Niestety są takie odcinki, na których trzeba bardzo uważać na dziury na drodze. Nie tylko samochody starają się omijać je, rowerzyści również. Jeśli rowerzysta jadący przed tobą wystawia dowolną rękę w bok z palcem skierowanym w dół, oznacza to nic innego, jak informacje o dziurach na drodze. To cenna informacja dla samego kierowcy o tym, żeby uważał, ale również wziął pod uwagę, że rowerzysta także będzie zmuszony je ominąć. Co ciekawe, o ominięciu przeszkody na drodze informuje prawa ręka z palcem wskazującym skierowanym w konkretną stronę.

O odłamkach rowerzysta może informować nas poprzez wystawienie ręki i ułożenie dłoni prostopadle do ciała i poruszanie ją raz w lewo raz w prawo. Natomiast faliste ruchy wykonywane ręką wyciągniętą do tyłu mogą być informacją, że rowerzysta będzie zjeżdżał do środka jezdni - warto wstrzymać się z wyprzedzaniem w takim momencie.

Choć znajomość takich znaków i gestów nie jest obowiązkowa, warto jednak je znać i mieć o nich chociaż minimalne pojęcie, ponieważ mogą one wpłynąć na bezpieczeństwo zarówno kierowców w samochodach, jak i innych uczestników ruchu drogowego.