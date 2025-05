Mimo ujednolicenia i standaryzacji większości znaków drogowych na terenie Unii Europejskiej wciąż zdarzają się tzw. kwiatki, które przyprawiają kierowców o chwile zwątpienia. Nowością na hiszpańskich drogach jest znak, który do złudzenia może przypominać polski A-28 ostrzegający przed "luźnym żwirem" na trasie. W rzeczywistości przekazuje kompletnie inną informację. Warto poznać jego znaczenie, zanim wyruszymy w drogę na Półwysep Iberyjski.

Co oznacza znak drogowy z czarnymi kropkami? Odsłaniamy karty

Podczas podróży po Hiszpanii kierowcy mogą minąć okrągły znak zakazu przedstawiający samochód na białym tle, a tuż obok pojazdu widoczne są niewielkie kropki. Oznaczają teren, na którym obowiązuje strefa czystego transportu, czyli obszar Strefy Niskiej Emisji (ZBE).

Została wprowadzona na podstawie przepisów zawartych w Ustawie o Zmianie Klimatu i Transformacji Energetycznej. Zgodnie z nią wszystkie miasta i gminy powyżej 50 tysięcy mieszkańców miały obowiązek wdrożenia takiej strefy, a terminem granicznym był 1 stycznia 2023 roku. Wyznaczone obszary ograniczają ruch i parkowanie pojazdów. A wszystko po to, aby ograniczyć emisje i poprawić jakość powietrza.

znak drogowy w Hiszpanii World photo / Getty Images/istock.com

Mandaty dla kierowców ignorujących znak wyznaczający SCT. Ile wynosi kara?

Warto również mieć świadomość, że nieznajomość tego znaku lub jego zignorowanie nie ujdzie nam płazem. Na kierowców, którzy bezprawnie wjadą do strefy czystego transportu (SCT) czeka mandat. Jego wysokość może wynosić od 200 euro do nawet 1800 euro (ok. 7,6 tys. zł) Z wyższą karą muszą liczyć się właściciele aut, które nie zostały zarejestrowane w systemie, czyli kwestia ta tyczy się w dużej mierze zwłaszcza turystów i obcokrajowców. Warto więc przed podróżą dokładnie zapoznać się obowiązującą w danym miejscu strefą ekologiczną i dopełnić wszelkich formalności, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

