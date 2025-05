Uważaj na prawo jazdy i dochowaj terminu. Zmiana przepisów w UE

Bezterminowe prawo jazdy to już przeszłość. Ma to związek z ujednoliceniem przepisów w całej Unii Europejskiej. W Polsce okresowe uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych są wydawane już od stycznia 2013 roku. Dokumenty dla kategorii B, B1, B+E oraz A, A1, A2, AM, i T są ważne 15 lat, chyba że lekarz wyda zgodę na otrzymanie uprawnień na okres krótszy (np. na 5 lat) ze względu na problemy zdrowotne. Kierowcy, którzy zdali egzamin przed styczniem 2013 roku, otrzymywali tzw. bezterminowe prawa jazdy. Do niedawna nie wymagały one wymiany. Przepisy uległy jednak zmianie i wszyscy, bez wyjątku, będą musieli wymienić dokument na nowy.

Do kiedy trzeba wymienić bezterminowe prawo jazdy?

Ministerstwo Infrastruktury już od pewnego czasu podaje, że bezterminowe prawa jazdy stracą ważność. Proces ich wymiany rozpocznie się 19 stycznia 2028 roku i potrwa do 18 stycznia 2033 roku. Pięć lat okresu przejściowego ma umożliwić sprawną wymianę dokumentów obywatelom i uniknięcie chaosu w urzędach. Wymiana dokumentu nie będzie oznaczać utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów, a jedynie zmianę na blankiet o nowym szablonie z dodanym administracyjnym okresem ważności. Obowiązku będzie musiał dochować każdy polski kierowca. Zaktualizowane dokumenty wydawane będą z 15-letnim terminem ważności.

Opłata administracyjna za wymianę dokumentu

Procedura będzie obejmować złożenie wniosku do starosty i przedłożenie kopii aktualnego prawa jazdy. Koszty wymiany na obecną chwilę to 100,50 zł. Ministerstwo szacuje, że liczba dokumentów może sięgać 15 milionów. Jeżeli przy wymianie uprawnień do prowadzenia pojazdów trzeba będzie dokonać badania lekarskiego, to do listy kosztów dojdzie opłata za wizytę u lekarza, wynosząca 200 zł.

Badania lekarskie przy wymianie prawa jazdy

Jeżeli wydane zostały bezterminowe uprawnienia do kierowania pojazdami, to przy wymianie tego dokumentu nie trzeba będzie iść jeszcze raz na badania. Starsi kierowcy nie będą zobowiązani do wizyty u lekarza, aby móc nadal prowadzić pojazdy, jeśli sami nie określą wątpliwości co do swojej zdolności do prowadzenia pojazdów w stosownym formularzu (propozycja badań dla osób po 60. lub 65. roku życia nie uzyskała akceptacji Rady ds. Transportu UE). Nie będzie też ograniczeń dotyczących ważności prawa jazdy w związku z wiekiem kierowcy.

Badanie jest obligatoryjne jedynie dla kierowców, którzy otrzymali terminowe uprawnienia do kierowania pojazdami ze względu na uszczerbek na zdrowiu. Na czym polega takie badanie lekarskie? Specjalista bada podstawowe parametry, jak ciśnienie czy wzrok, zadaje kilka pytań i przekazuje do wypełnienia formularz.