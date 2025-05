Uważaj na nowe Google Maps. Oto co sprawdzi w twoim smartfonie

Google Maps wprowadziło nowe rozwiązanie w aplikacji dostępnej na smartfony z systemem iOS. Mowa o automatycznym skanowaniu zrzutów ekranu, aby zapisywać lokalizacje. Nowość ta została ogłoszona w marcu, a teraz ją wdrażano. Funkcjonalność wykorzystuje technologię Gemini, aby uprościć proces identyfikowania miejsc.

Wymagana zgoda na skanowanie zdjęć

Użytkownik po wyrażeniu zgody na dostęp do zbioru zdjęć w urządzeniu, może zezwolić aplikacji na przypisywanie nazw do rzeczywistych obiektów na mapie, w celu tworzenia listy najważniejszych dla niego lokalizacji. Innowacja ma ułatwić wyszukiwanie punktów na Mapie Google, po tym jak zostanie wykonany screenshot, który następnie trafi do sekcji z fotografiami. Funkcja automatycznego przypisywania takiego zrzutu do punktu na wirtualnej mapie sprawia, że użytkownik nie musi potem robić tego samodzielnie poprzez przeszukiwanie galerii. Obsługa odbywa się w tle i skutecznie identyfikuje lokalizacje.

Potrzebna najnowsza wersja aplikacji

Nowa funkcja jest już dostępna w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych. Opcja ta wymaga najnowszej wersji aplikacji Google Maps i jest dostępna w zakładce "Ty", gdzie osadzono nową listę o nazwie "Zrzuty ekranu", wraz z samouczkiem dla osób potrzebujących instruktarzu. W przestrzeń tą trafiają miejsca zidentyfikowane na podstawie wykonanych przez użytkownika zrzutów ekranu. Interfejs "Przegląd" podświetla miejsca zidentyfikowane na podstawie screenshotów i pozwala użytkownikowi zdecydować, czy chce je zapisać, czy nie.

Należy podkreślić, że funkcja oferuje opcję automatycznego skanowania dopiero po zezwoleniu aplikacji na dostęp do wszystkich zdjęć. Użytkownik dbający o prywatność, nie wyrażający zgody na automatyczne przeglądanie przestrzeni ze zdjęciami przez aplikację, może taką czynność wykonywać samodzielnie i ręcznie importować tylko wybrane przez siebie obrazy do analizy.