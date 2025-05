Droga ekspresowa S19 coraz dłuższa. Tak powstaje Via Carpatia na wschodzie Polski

Via Carpatia. Ważny europejski szlak komunikacyjny

Via Carpatia to międzynarodowy szlak, który w przyszłości połączy nitką dróg ekspresowych Litwę, Polskę, Ukrainę, Białoruś, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Grecję, Chorwację i Turcję. Dzięki niemu podróżowanie pomiędzy wymienionymi państwami stanie się zdecydowanie wygodniejsze. Co więcej, trasa pozwoli na wzmocnienie wymiany handlowej - umożliwi bowiem połączenie polskich i litewskich portów z ośrodkami nad Morzem Czarnym, Egejskim i Adriatykiem oraz leżącymi wewnątrz tego obszaru centrami dystrybucyjno-logistycznymi.

"W dłuższej perspektywie szlak pozytywnie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności Europy Środkowo-Wschodniej jako miejsca do lokowania inwestycji. Efektem tego będzie wzrost zatrudnienia, a także zwiększenie się wymiany handlowej i mobilności obywateli" - dodają przedstawiciele GDDKiA. Na terenie Polski w skład Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 oraz S19. W przypadku ostatniej drogowcy są już w trakcie realizacji kilku nowych fragmentów wytyczonych m.in. w woj. lubelskim.

Droga ekspresowa S19 w lubelskim nabiera finalnych kształtów

Droga ekspresowa S19 w woj. lubelskim będzie miała docelowo ok. 190 km długości. Kierowcy korzystają już z siedmiu odcinków tej trasy w kierunku Rzeszowa od węzła Lublin Sławinek do granicy woj. podkarpackiego oraz z północnej części obwodnicy Lublina. W realizacji jest jeszcze sześć odcinków o łącznej długości ok. 100 km. Niedawno pisaliśmy o jednym z nich, a dokładnie Lubartów - Lublin (odnośnik do publikacji poniżej). Jak jednak prezentują się postępy w pracach na pozostałych fragmentach?

Trasa S19 w realizacji. Które fragmenty są już w budowie?

Oprócz wspomnianego wcześniej odcinka od Lubartowa do Lublina, w fazie budowy jest także fragment wytyczony od granic województw mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego. Za jego wykonanie odpowiada firma Strabag. Podpisany w lutym 2022 roku kontrakt opiewa na kwotę ok. 391,5 mln zł. Drogowcy dopiero niedawno otrzymali zezwolenie na realizację inwestycji, przez co postępy w pracach nie są na razie imponujące - zbliżają się do poziomu 7 proc. Oddanie trasy do użytku planowane jest na pierwszą połowę 2027 roku.

Kolejną powstającą już częścią S19 jest fragment stanowiący obwodnicę Kocka i Woli Skromowskiej. W tym przypadku drogowcy dobudowują drugą jezdnię, przez co dotychczasowa lokalna trasa stanie się pełnoprawną ekspresówką. Realizacja fragmentu mierzącego nieco ponad 7,8 km rozpoczęła się w kwietniu 2022 roku. Podpisano wówczas umowę z firmą Polaqua, której wartość to 219,3 mln zł. Aktualnie wykonano już niemal 70 proc. wszystkich zaplanowanych prac. Kierowcy skorzystają z nowej trasy już w maju przyszłego roku.

W przypadku pozostałych odcinków drogowcy czekają na wydanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na biurko wojewody lubelskiego wpłynęły wnioski dotyczące trzech fragmentów:

Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski o długości ok. 22,3 km,

Radzyń Podlaski - Kock (ok. 18,1 km),

Kock - Lubartów (ok. 15,8 km).

Po otrzymaniu decyzji wykonawcy tras będą mogli wkroczyć na place budowy i rozpocząć pierwsze prace. O ile budowniczy nie napotkają przeszkód podczas realizacji wymienionych inwestycji, odcinki zostaną oddane do użytku prawdopodobnie do 2028 roku.