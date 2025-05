W sieci nie brakuje opinii, że samochody elektryczne szybko tracą sprawność, a ich baterie psują się błyskawicznie, zamieniając drogi zakup w finansową porażkę. Jednak badania firmy P3, specjalizującej się w elektromobilności prowadzone przez Aviloo, pokazują coś innego. Eksperci przeanalizowali dane z ponad 7 tys. elektryków z akumulatorami o pojemnościach powyżej 30 kWh. Odkryli, że są one trwalsze, niż się powszechnie uważa.

Po jakim czasie bateria auta elektrycznego traci pojemność? Działają znacznie dłużej, niż oczekiwano

SoH (ang. state of health), czyli stan zdrowia baterii w uproszczeniu oznacza procent pojemności użytkowej baterii w stosunku do jej stanu fabrycznego. Jeśli wynosi 100 proc., bateria działa jak nowa. Spadek tej wartości oznacza zużycie. Producenci zwykle gwarantują minimum 70–80 proc. po określonym przebiegu lub czasie. Te starzeją się kalendarzowo (nawet bez użycia, z upływem czasu) lub cyklicznie (przez ładowanie i rozładowywanie).

W badaniu zebranym w rzeczywistych warunkach drogowych przeanalizowano pojazdy: ich sposób użytkowania i ładowania. Następnie sięgnięto po dane dotyczące rozładowywania się baterii od 100 do 10 proc. przy podłączonym rejestratorze. To pozwoliło ocenić jej zużycie nawet w pojazdach z przebiegiem przekraczającym 300 tys. km. Analiza z ponad 7000 aut elektrycznych przyniosła jasny wniosek:

w pierwszych 30 tys. km baterie tracą pojemność szybciej - SoH spada z 100 do ok. 95 proc.

później proces spowalnia, a przy przebiegach rzędu 100 tys. km SoH wynosi średnio ok. 90 proc.

między 200 tys. a 300 tys. km bateria trzyma się bardzo stabilnie, z SoH nawet na poziomie 87 proc., czyli powyżej gwarancyjnego minimum (zwykle 70-80 proc.)

Co się dzieje z bateriami z samochodów elektrycznych?

Wczesna utrata pojemności wynika z naturalnego procesu formowania się warstwy SEI podczas pierwszych cykli ładowania. To zjawisko nieuniknione. Dane z przeprowadzonego badania jasną pokazują i potwierdzają wysoką trwałość, mimo intensywnego użytkowania. Niemal wszystkie auta miały SoH powyżej 90 proc. Co ciekawe, informacje z realnej jazdy okazały się bardziej optymistyczne niż laboratoryjne. Kluczowe znaczenie ma tu sposób użytkowania auta, styl ładowania oraz oprogramowanie zarządzające baterią. To właśnie ono może ograniczyć zużycie, np. poprzez precyzyjne sterowanie temperaturą podczas szybkiego ładowania.

