Pachołek leży na drodze? Nie bez przyczyny. Lepiej go nie podnoś

Widok pachołków drogowych to dla wielu kierowców chleb powszedni. Widzimy je niemal codziennie, sygnalizują trwające remonty, wyrwy w jezdni oraz miejsca kolizji. Każdy, nawet początkowy kierowca zna je z placu manewrowego. To właśnie one wyznaczają trasę łuku.

Ich przewrócenie to znak, że nastąpił koniec egzaminu. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że zdarzają się również przypadki, w których pełnią mniej oczywistą funkcję. Są cenną wskazówką dla służb ratunkowych, przekazując im cichy sygnał.

Co oznacza przewrócony pachołek na drodze? Działa lepiej niż pinezka w nawigacji

Ich obecność ma na celu ostrzeganie i zabezpieczanie. Biało-czerwone "potykacze" mają również inne, bardzo ważne zastosowanie - służą za informację dla ekip ratunkowych niczym nawigacja GPS. O co chodzi? Mowa o oznaczeniu miejsca wypadku lub ułatwiania dojazdu np. straży pożarnej, która prowadzi akcję gaśniczą. Zwłaszcza na terenach wiejskich lub przy lasach, gdzie nie wszystkie drogi są naniesione na mapy nawigacji.

Pachołki na dziedzińcu Sejmu. Zdjęcie archiwalne Pachołki na dziedzińcu Sejmu. Zdjęcie archiwalne. Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Stożek nie przewrócił się sam. Lepiej zostaw go w spokoju

Ustawiony w konkretny sposób czubek stożka, wskazuje kierunek jazdy dla nadjeżdżających pojazdów. Dlatego jeśli zobaczysz przewrócony pachołek, lepiej nie podnoś go. Jego przestawienie może tylko pomieszać szyki i skomplikować pracę służb ratunkowych. Taki sposób wyznaczania trasy dojazdu jest od lat dobrze znany m.in. w Niemczech, gdzie straż pożarna regularnie przypomina kierowcom, by nie ingerowali w ich sposób ułożenia.

