Fiat 600 Hybrid 1.2 Turbo 110 La Prima. Francuska hybryda z włoskim akcentem wyprodukowana w Polsce

To jedno z tych aut, które wzbudza uśmiech. Sąsiedzi zgodnie stwierdzili – „ależ ładny ten Fiat". Bez względu na to czy się z nimi zgodzisz, czy też nie, to z pewnością przyznasz, że nowa „sześćsetka" wyróżnia się na ulicy. Włosi zadbali bowiem o to, by samochód tak łatwo nie zniknął w tłumie innych aut.

Ale design to nie wszystko. Łatwo o wrażenie, że Fiat 600 skrywa dość przestronną kabinę (w końcu Fiat mierzy prawie 4,2 m długości i 1,78 m szerokości oraz 255 cm rozstawu osi). A jak jest w rzeczywistości? To zależy kto będzie nim jeździć. Cztery dorosłe osoby na pokładzie? Żaden problem, jeśli nie są zbyt wysokie. Za kierowcą o wzroście 1,8 m trudno będzie wcisnąć się nie tylko nastolatkowi, ale i mniejszemu dziecku. A czy rosły i opasły Okurowski usiądzie za Okurowskim? Taki kompromis jest możliwy po stronie pasażera z przodu. Nieco podkurczy nogi i z tyłu będzie całkiem dobrze. Nieco, rzecz jasna.

Fiat też może mieć wygodne fotele

Fotele w nowej sześćsetce są całkiem wygodne (pewnie niejedna właścicielka czy właściciel starszego Fiata 500 chętnie by je zainstalował u siebie). Oczywiście o dobrym bocznym podparciu nie ma mowy, ale nikt nie oczekuje sportowych aspiracji. Narzekać mogę na wsiadanie i wysiadanie po stronie kierowcy. Wyższym osobom mogą przeszkadzać relatywnie krótkie drzwi.

Włosi zadbali także o całkiem pojemny bagażnik. Nie zabrakło regulowanej podłogi, więc łatwo zachować porządek. Pod dolną półką wygospodarowano zadziwiająco głęboką wnękę na koło zapasowe. Oczywiście koła brak a w jego miejsce jest plastikowa konstrukcja z miejscem na zestaw naprawczy. Gdy ją wyrzucisz zyskasz głęboką jamę. W sam raz na upchnięcie miękkich toreb. W praktyce zatem bagażnik o pojemności 385 l łatwo powiększyć na tyle, by zmieścić rodzinny bagaż na wakacyjny urlop.

Hybrydowy Fiat 600 to dla mnie kolejny dowód na to, że trudno polubić francuski silnik benzynowy 1.2 z rodziny PureTech (po modernizacji nazywa się 1.2 Turbo). Pod względem kultury pracy wciąż daleko mu do ideału. Czuć szarpnięcia, a także chwile, gdy silnik dołącza się, by wesprzeć motor elektryczny. A ten zaś działa tak, by niemal przy każdym ruszaniu motor spalinowy był odłączony.

100 KM i 28 KM. Wyszło 110 KM

Na osiągi wersji 110 KM (100 KM silnik benzynowy i 28 KM elektryczny co daje łączną moc napędu hybrydowego – 110 KM) nie mogę jednak narzekać. Choć przy delikatnym traktowaniu pedału gazu auto wydaje się nieco ospałe to wystarczy więcej zdecydowania, by przekonać się, że 600-tka to całkiem żwawe auto (10,9 s przyspieszenia od 0 do 100 km/h i deklarowana prędkość maksymalna 184 km/h). Pewnie byłoby lepiej, gdyby nie ospała skrzynia. W kwestii zmiany biegów włoscy programiści mają jeszcze nad czym pracować.

Na jedno nie można narzekać. W hybrydowym Fiacie 600 wskaźnik paliwa pracuje bardzo powoli. Innymi słowy, paliwa ubywa z baku (pojemność 44 l) w skromnym tempie. Można utrzymać się ze średnią na poziomie poniżej 5 l, a wyniki ok. 4,5 l po spokojnej jeździe drogami lokalnymi to żaden wysiłek. Na autostradzie łatwiej zbliżyć się do granicy 7 l.

Zawieszenie jest dość komfortowe. I to na tyle skuteczne w izolowaniu od nierówności, że rzadko omijałem gorsze drogi. Niemniej hybrydowy Fiat 600 miał tendencję do lekkiego podskakiwania na niektórych nierównościach. Ale przynajmniej dobrze radził sobie z podmuchami bocznego wiatru czy próbami nieco bardziej odważnego pokonywania łuków. Trzeba przy tym przywyknąć do silnie wspomaganego układu kierowniczego. Skojarzenia z dawnymi Fiatami Punto ze słynną funkcją City są jak najbardziej uzasadnione.

Trzeba przywyknąć do czegoś jeszcze w Fiacie 600. Okazuje się, że cierpliwość wymagana jest podczas cofania. Dlaczego? Choć system multimedialny działa z niewielkim opóźnieniem, to najbardziej irytuje, gdy tuż po uruchomieniu silnika włączałem bieg wsteczny. Wówczas dość długo czekałem na pojawienie się obrazu z kamery cofania (niestety jest dość przeciętnej jakości). Na pocieszenie pozostało to, że przynajmniej nie było żadnych problemów ze współpracą z telefonami. Android Auto i Apple CarPlay działały dobrze. Pokładowe nagłośnienie z sześcioma głośnikami także do zaakceptowania.

Fiat 600 Hybrid – ceny i warunki gwarancji

Najtańsza odmiana z napędem o łącznej mocy 110 KM kosztuje 111,5 tys. zł. To wersja nazwana 600, która zawiera takie elementy jak m.in. tylne czujniki parkowania, elektrycznie sterowane lusterka i przednie szyby, dzieloną tylną kanapę (60:40), manualną klimatyzację, felgi stalowe 16", 4 głośniki i system multimedialny Uconnect 10.1 z ekranem o przekątnej 10,25". Na drugim końcu skali jest bardzo bogato wyposażona wersja La Prima wyceniona na 131,5 tys. zł. Z zewnątrz poznasz ją po dużych felgach aluminiowych 18", chromowanych elementach dekoracyjnych czy dostępnym bez dopłaty pomarańczowym lakierze metalizowanym Sole. W cenie 2-letnia gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu (dotyczy także lakieru) oraz 8 lat ochrony na perforację nadwozia. Samochód udostępniła do testu firma Stellantis Polska Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.

