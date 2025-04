Nie lej w ciemno. Zły olej może skosić twoją kosiarkę zamiast trawy

Olej w kosiarce spalinowej to ważny fundament jej pracy, który odpowiada za kilka kluczowych zadań zachodzących w silniku. Jest odpowiedzialny m.in. za odprowadzanie ciepła z silnika, ochronę podzespołów przed korozją i osadami. Jeśli nie zostanie właściwie dobrany, może więc doprowadzić do szybkiego zużycia sprzętu, a nawet jego trwałego uszkodzenia. Odpowiedni olej i wymiana to gwarancja dłuższej żywotności i sprawnego działania kosiarki.

Jaki olej wlewa się do kosiarki? Różnice pomiędzy mineralnym a syntetycznym

Obecnie na rynku najpopularniejsze są przede wszystkim oleje syntetyczne oraz mineralne. Czym się charakteryzują? Najlepiej jest dobrać produkt zgodnie z zaleceniami producenta kosiarki spalinowej, zwracając uwagę na lepkość oraz warunki pracy urządzenia.

nadaje się zazwyczaj do prostych, małych kosiarek, gdyż w urządzeniach o większej mocy może nie zapewnić odpowiedniej ochrony. Olej syntetyczny jest trwalszy, odporniejszy na wysokie temperatury i lepiej chroni silnik niż olej mineralny. Sprawdza się w kosiarkach pracujących pod dużym obciążeniem i w trudnych warunkach. Choć droższy, wydłuża żywotność silnika i lepiej chroni przed zużyciem.

Jak dobrać olej do kosiarki? Podpowiadamy, co ile najlepiej go wymieniać

Oleje rekomendowane w zależności od rodzaju posiadanego silnika.

Silnik dwusuwowy - olej z rozpuszczalnikiem, mieszany z paliwem; warto wybrać produkt o właściwościach ograniczających dym i zanieczyszczenia.

- olej z rozpuszczalnikiem, mieszany z paliwem; warto wybrać produkt o właściwościach ograniczających dym i zanieczyszczenia. Silnik czterosuwowy - najlepszy będzie olej syntetyczny, odporny na temperatury; ważna jest odpowiednia lepkość.

- najlepszy będzie olej syntetyczny, odporny na temperatury; ważna jest odpowiednia lepkość. Kosiarka rotacyjna - ze względu na dużą moc, tylko olej syntetyczny dedykowany takim urządzeniom.

- ze względu na dużą moc, tylko olej syntetyczny dedykowany takim urządzeniom. Traktorek ogrodowy - zalecany olej jak do silnika czterosuwowego, najlepiej wielosezonowy.

Kosiarka Fot. Magic K / pexels

W kosiarce z silnikiem 4-suwowym olej najlepiej jest wymieniać co 25 godzin pracy. Jeśli jednak używasz jej rzadziej, to wystarczające będzie zrobienie tego raz w sezonie. Ważne są też pierwsze dni użytkowania sprzętu. Niektóre kosiarki sprzedawane są bowiem bez oleju, więc trzeba pamiętać, aby go dolać przed pierwszym uruchomieniem. Czasem pierwszą wymianę zaleca się już po 5-8 godzinach pracy.

