Znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, uzupełniające oraz znaki poziome. Podczas nauki jazdy poznajemy ponad 400 różnych oznaczeń drogowych. W większości doskonale znamy ich znaczenie i potrafimy zinterpretować, jednak istnieją również rzadziej spotykane. Ich znajomość jest kluczowa, gdyż może zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, a także mandatowi. Warto więc wiedzieć, co oznaczają, by być gotowym na każdą sytuację na drodze.

Jaki jest najrzadszy znak drogowy w Polsce? Takich znaków jest niewiele

Niektóre znaki drogowe spotykamy zdecydowanie rzadziej niż inne. Najczęściej wynika to z ich specyficznych zastosowań oraz ograniczonych warunków. Przykładem może być znak ostrzegawczy A-13, oznaczający "ruchomy/obrotowy most". Informuje o mostach zwodzonych, których na mapie Polski jest niewiele, np. w Giżycku czy Dziwnowie. Znak zapowiada utrudnienia, ponieważ mosty te regularnie zamykają się, by umożliwić przepłynięcie jednostek pływających. Często towarzyszy mu informacja o godzinach zamknięcia.

Znaki A-13, Znaki A-27 Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl Wikimedia Commons

Podobnym zaskoczeniem dla kierowców może być zobaczenie przy drodze znaku A-27. Tablica ta ostrzega przed drogą biegnącą tuż przy wodzie np. rzece, kanale czy zbiorniku. Informuje więc o ryzyku wpadnięcia do wody, zwłaszcza tam, gdzie brakuje barierek, np. przy nabrzeżach czy w portach.

C-18 i C-19, czyli nietypowe znaki drogowe. Co oznaczają i kogo dotyczą?

Kolejnymi, których obecność przy drodze może być dla niektórych kierowców nie lada zaskoczeniem są dwa oznaczenia z kategorii znaków nakazu. Tablica C-18 nakazuje używanie łańcuchów przeciwpoślizgowych. Obowiązuje na wybranych odcinkach dróg, gdzie bez nich jazda zimą może być trudna.

Znaki C-18, znaki C-19 Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl Wikimedia Commons

Gdy wymóg ten przestaje obowiązywać, pojawia się znak C-19. Zarówno jeden jak i drugi znak stosowany jest rotacyjnie. Często są bowiem składane lub zakrywane, zależnie od warunków pogodowych.

Czy znasz znaczenie rzadkich znaków drogowych? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.