Śmiali się z Polaków, a teraz sami pędzą do salonów. Oszczędzają nawet 2700 zł rocznie

Instalacja gazowa może obniżyć koszty związane z eksploatacją samochodu nawet o połowę. O zaletach LPG polskim kierowcom mówić nie trzeba. Polska od dawna jest jednym z liderów autogazu w Europie. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów w raporcie "Vehicles on European roads 2025" wskazuje, że w 2023 roku na ponad 20 mln samochodów w Polsce aż 12,7 proc. było zasilanych LPG. To ponad 2,5 mln pojazdów, choć w znacznej większości starszych. W 2024 roku przybyło jednak aż 16,5 tys. nowych aut z instalacjami gazowymi. Dla porównania we Włoszech w 2023 roku udział ten wynosił 7,4 proc., w Niemczech 0,6 proc., we Francji - 0 proc. To się jednak może zmienić.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Skoda Elroq RS. Elektryczny hot hatch w 2025 r.

W Europie rośnie sprzedaż samochodów z instalacją gazową. Liderem Dacia

Firma analityczna JATO Dynamics w marcowym raporcie wskazywała, że w lutym 2025 roku sprzedaż Tesli spadła o 44 proc. Wzrosło z kolei zainteresowanie autogazem. W pierwszej dziesiątce najczęściej sprzedawanych nowych samochodów w całej Europie (Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii) znalazły się trzy pojazdy z fabryczną instalacją gazową. Aż dwa trafiły do pierwszej trójki. To Dacia Sandero (miejsce 1., 21 604 rejestracje w lutym, z tego 51 proc. z LPG), Renault Clio (miejsce 3., 18 348 rejestracji w lutym, z tego 20 proc. z LPG) i Dacia Duster (miejsce 6., 15 401 rejestracji w lutym, z tego 34 proc. z LPG).

Cała pierwsza 10. prezentuje się następująco:

Dacia Sandero. Citroen C3. Renault Clio. Peugeot 208. Volkswagen Golf. Dacia Duster. Volkswagen T-Roc. Peugeot 2008. Volkswagen Tiguan. Toyota Yaris Cross.

Czy przegląd instalacji gazowej w samochodzie jest obowiązkowy? Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Wyborcza.pl Czy przegląd instalacji gazowej w samochodzie jest obowiązkowy? Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Wyborcza.pl

Czy LPG ma jeszcze sens? Ceny mówią same za siebie

Jak informuje producent, w przypadku Dacii Sandero dopłata do silnika ECO-G (a więc do instalacji gazowej) wynosi 2600 zł. Koszt przy rocznym przebiegu 24 tys. km może zwrócić się po ok. 10 miesiącach. To wyliczenia orientacyjne i przygotowane na podstawie cen z listopada 2024 roku. Dacia Sandero zużywa średnio 6,5 l LPG na 100 km. Przy cenie 3,11 zł/l w kwietniu 2025 roku pokonanie tego dystansu będzie kosztowało ok. 20,22 zł. Przy zużyciu 5,3 l na 100 km w napędzie benzynowym i tankowaniu za 5,98 zł/l za podobny dystans zapłacimy 31,69 zł. To 11,47 zł oszczędności na każde 100 km. Przy rocznym przebiegu 24 tys. km oznacza to ponad 2700 zł więcej w kieszeni. Jeździsz samochodem z instalacją gazową? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.