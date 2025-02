Kierowcy ciągle to robią, choć wcale nie muszą. Miasto przypomina. Jest wyjątek

Strefy płatnego parkowania obowiązują w wielu miastach, zarówno większych, jak i mniejszych. Konieczność znalezienia miejsca do parkowania, zlokalizowania parkometru i dokonania opłaty to już codzienność. Dodatkowym utrudnieniem było to, że kierowcy po jej uiszczeniu musieli wrócić do auta, by potwierdzenie umieścić za szybą. Czy to zawsze konieczne?

REKLAMA

Zobacz wideo Uciekał przed policją, rozbił BMW w centrum Gorzowa

Czy bilet parkingowy trzeba wkładać za szybę? ZDM w Warszawie wyjaśnia

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie w mediach społecznościowych przypomniał niedawno kierowcom, że parkujący w obrębie stołecznej Strefy Płatnego Parkowania nie muszą wracać do samochodu i umieszczać za szybą biletu parkingowego. Obowiązek ten został bowiem zniesiony już w 2023 roku dzięki wprowadzeniu eKontroli SPPN.

Do uzyskania informacji, czy kierowca zapłacił za parkowanie, system potrzebuje jedynie skanu tablicy rejestracyjnej. Korzystają z tego zarówno piesze patrole, jak i dobrze znane mieszkańcom Warszawy samochody z charakterystyczną kamerą na dachu. ZDM radzi jednak, by wydruku z parkometru na wszelki wypadek nie wyrzucać.

Wyjątek stanowią strefy 'tylko dla mieszkańców' wyznaczone na niektórych ulicach oraz podwórka specjalnie oznakowane przez urzędy dzielnic. To nie są miejsca ogólnodostępne. Znajdują się za znakami, które mówią wprost, że przysługują one tylko posiadaczom identyfikatora, którego rolę pełni abonament mieszkańca

- przypomina.

Bilet za parking. Warszawa nie wymaga potwierdzenia za szybą. A co w innych miastach?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w 2012 roku orzekł, że kierowca nie ma obowiązku pozostawiania biletu parkingowego za szybą. Skargę na ten przymus złożył wtedy Rzecznik Praw Obywatelskich. Dziś wiele miast, w tym wspomniana Łódź oraz Wrocław, zaleca jednak, by dla pewności kierowca dowód opłaty pozostawiał w widocznym miejscu. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje z kolei, że "biletu nie trzeba umieszczać w pojeździe".

Jak przypominał Bezprawnik.pl, brak biletu za szybą nie może jednak być podstawą mandatu. Tę kwestię rozstrzygnął już w 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny. Warunek? Kierowca musi wykazać bez żadnych wątpliwości, że opłata została uiszczona prawidłowo. Kontroler może oczywiście nałożyć karę, jeśli nie będzie w stanie upewnić się, że opłata została dokonana, jednak w takiej sytuacji w procesie reklamacyjnym musi on zostać wycofany. Bilet pozostawiony w widocznym miejscu nie jest więc koniecznością, chyba że zarząd dróg tego wymaga. Te informacje warto więc sprawdzić zawczasu.