19 lutego ruszyła akcja "Truck&Bus" podczas której policjanci kontrolowali kierowców ciężarówek, autobusów oraz kurierów. Choć najwięcej działań wykonano wczoraj, funkcjonariusze będą je kontynuowali jeszcze do niedzieli, czyli 23 lutego. Także osoby obierające paczki ze skrytek powinny uważać, gdyż często przy tym dochodzi do łamania prawa. W jaki sposób?

REKLAMA

Zobacz wideo Uciekał przed policją, rozbił BMW w centrum Gorzowa

Odbierasz paczkę ze skrytki? Uważaj, możesz dostać wysoki mandat

Z powodu akcji pod obserwacją są również kurierzy. Dotyczy to w szczególności osób rozwożących paczki do charakterystycznych, metalowych skrytek, z których można je odebrać o dowolnej porze. Wystarczy wpisać numer telefonu oraz kod lub zeskanować go z aplikacji. Ładując do nich przesyłki, kurierzy często ułatwiają sobie zadanie i parkują samochodem tuż obok. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy dzieje się to na chodniku.

Kurier, Przesyłka Kurier, Przesyłka, Fot. Artem Podrez / Pexels.com

Zgodnie z przepisami, a dokładniej Ustawy Prawa o Ruchu Drogowym (art. 26 ust. 3) kierującemu pojazdu zabrania się "jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych". Za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości co najmniej 1500 złotych. Oczywiście otrzymać go mogą również osoby odbierające przesyłki, które dla wygody podjadą pod same skrytki. Dlatego zdecydowanie warto o tym pamiętać - nie tylko, by uniknąć kary, lecz także dbać o bezpieczeństwo na drogach.

Trwają masowe kontrole kierowców ciężarówek i autobusów. Co sprawdza policja?

Jak donosi interia.pl w trakcie przeprowadzanych kontroli, poza sprawdzeniem trzeźwości oraz uprawnień, funkcjonariusze przyglądają się przede wszystkim temu, czy czas pracy kierowców dostawczaków, ciężarówek i autobusów nie jest przekraczany. Ponadto pod lupę biorą stan techniczny pojazdów, naruszenia związane z nieprawidłowym zabezpieczaniem przewożonych towarów oraz to, w jaki sposób transportowane są ładunki niebezpieczne.