Kupując nowe opony z pewnością nie raz natknęliście się na kolorowe oznaczenia na ogumieniu, które ścierają się już po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów. Wbrew pozorom nie są to elementy dekoracyjne czy też przypadkowe symbole. Fachowo są one określane jako paski konfekcyjne. Nazwa ta pochodzi od konfekcji, czyli jednego z etapów produkcji opon.

