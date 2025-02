Gdy nadchodzi zima, wielu kierowców może nie zdawać sobie sprawy, że panujące warunki atmosferyczne mają znaczący wpływ na akumulatory ich samochodów. Ujemne temperatury mogą powodować m.in. pogorszenie ich wydajności, przy zerze o 20 proc., przy minus dziesięciu o niemal 30 proc., a przy minus dwudziestu nawet o 40 proc. Aby uniknąć problemów z rozruchem silnika, warto zimą regularnie kontrolować napięcie.

Czy można ładować akumulator w mróz? Warto pamiętać o kilku istotnych zasadach

Elektrolit w naładowanym akumulatorze nie zamarza nawet przy -30 stopniach Celsjusza, ale w rozładowanym może ulec krystalizacji, co oznacza konieczność wymiany urządzenia. Mróz obniża jego wydajność, więc po zimnej nocy auto może nie odpalić. W ujemnych temperaturach najlepiej ładować akumulator w ogrzewanym pomieszczeniu. Jeśli na zewnątrz jest powyżej 5 stopni Celsjusza, można ładować go bez wyjmowania z pojazdu.

Czy należy doładowywać akumulator w zimie? Kluczowy element jego prawidłowego funkcjonowania

Regularne ładowanie akumulatora zimą to klucz do uniknięcia awarii. Warto to robić także profilaktycznie, aby utrzymać odpowiedni poziom naładowania. Do ładowania najlepiej używać nowoczesnych prostowników z funkcją inteligentnego ładowania lub trybem zimowym (oznaczonym symbolem płatka śniegu).

Jeśli ładujesz akumulator na zewnątrz, chroń go przed śniegiem i dbaj o wentylację pod maską. Po rozpoczęciu sprawdź po około 30-60 minutach, czy proces przebiega prawidłowo. Jeśli nie przyjmuje prądu, to prawdopodobnie akumulator jest uszkodzony i wymaga wymiany. Pełne ładowanie może trwać nawet dobę. Warto więc odczekać i upewnić się, że osiągnął optymalne napięcie, które wynosi co najmniej 12,6V.

