Mapy Google to jedna z najpopularniejszych aplikacji wśród kierowców. Przemawia za tym fakt, że jest darmowa i oferuje szereg rozmaitych możliwości. Czasami brak dostępu do internetu lub wysokie koszty transmisji danych mogą stanowić problem, szczególnie podczas podróży. Na szczęście jest sposób, by to obejść. I w dodatku bez potrzeby korzystania z papierowej mapy.

Jak jechać na Google Maps bez internetu? Nie zgubisz się, jeśli stracisz połączenie z GPS

Gdy na danym obszarze zabraknie zasięgu, nadal mamy do dyspozycji Mapy Google w wersji offline. Mimo że stracisz dostęp do bieżących informacji o natężeniu ruchu i o alternatywnych trasach, wciąż dostępna będzie możliwość wyznaczenia trasy dla samochodu.

Aby korzystać z nawigacji offline na Androidzie, otwórz Google Maps, zapewnij stabilne połączenie internetowe, znajdź interesujący obszar i wybierz opcję "Pobierz mapę offline" w prawym górnym rogu. Mapy zajmują różną ilość miejsca w zależności od rozmiaru pobranego obszaru. Możesz zapisać je na karcie SD, jeśli twój telefon to obsługuje.

Mapy zajmują różną ilość miejsca w zależności od rozmiaru pobranego obszaru. Możesz zapisać je na karcie SD, jeśli twój telefon to obsługuje. Na iPhone'ach i iPadach proces wygląda podobnie. Wybierasz obszar, klikasz "Pobierz" i mapy zapisują się w pamięci wewnętrznej urządzenia. Nawigacja offline działa po wyznaczeniu trasy przez pobrany obszar, bez potrzeby dostępu do internetu.

Jaka jest najlepsza aplikacja GPS? Warte uwagi alternatywy dla Google Maps

Papierowy mapy odeszły w zapomnienie, odkąd wiele osób ma obecnie telefon niemal zawsze pod ręką. Oprócz popularnych Google Maps na rynku dostępnych jest jeszcze kilka innych aplikacji, które warto wziąć pod uwagę. Ostateczny wybór będzie zależał od indywidualnych potrzeb i preferencji kierowcy.

Apple Maps - dedykowana dla iOS, integruje się z Siri, umożliwia nawigację offline.

- dedykowana dla iOS, integruje się z Siri, umożliwia nawigację offline. Waze - społecznościowa aplikacja na Android i iOS, informuje o korkach, wypadkach, pozwala na dynamiczne korygowanie trasy, oferuje ograniczony tryb offline.

- społecznościowa aplikacja na Android i iOS, informuje o korkach, wypadkach, pozwala na dynamiczne korygowanie trasy, oferuje ograniczony tryb offline. Sygic - płatna aplikacja z zaawansowaną nawigacją offline, ostrzeżeniami o fotoradarach, asystentem pasa ruchu i innymi funkcjami.

