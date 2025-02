Kontrolerzy ruszą na ulice. Zrobią zdjęcia aut i wypiszą wezwania. Zostało 5 dni aby uniknąć kary

Jeśli w pojeździe zainstalowany jest radioodbiornik, jego właściciel musi opłacać abonament RTV. To obowiązek. Nie ma znaczenia, czy sprzęt wykorzystywany jest wyłącznie do słuchania muzyki za pośrednictwem aplikacji do streamingu. Umożliwia odbiór sygnału radiowego, a więc podlega opłacie abonamentowej. Kontrole prowadzą upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Kwestię opłat reguluje rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Opłaty wnosi się do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego - do 25 lutego. Przy terminowym wniesieniu opłaty rocznej można skorzystać ze zniżki wynoszącej 10 procent.

REKLAMA

Zobacz wideo

Grupa osób zwolniona z opłaty abonamentu RTV

Jest spora grupa osób, które są zwolnione z opłaty abonamentu. Są to: osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym urzędzie pracy, osoby powyżej 75 roku życia, osoby powyżej 60 roku życia, które mają prawo do emerytury nieprzekraczającej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, inwalidzi wojenni i wojskowi, a także osoby należące do I grupy inwalidzkiej, o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o trwałej bądź okresowej całkowitej niezdolności do pracy. Osoby zwolnione z opłat muszą zgłosić na poczcie prawo do ulgi.

Abonamentu RTV dotyczą trzy najważniejsze zasady:

Opłata zależy od podmiotu. Osoba prywatna musi zapłacić abonament RTV, ale płaci raz za wszystkie urządzenia. To oznacza, że jeśli opłaci abonament za np. radio w domu, to nie musi już płacić za to w samochodzie. Inaczej sprawa wygląda w przypadku firm. Przedsiębiorca musi płacić za każdy samochód w swojej flocie.

Wysokość opłaty różni się od rodzaju odbiornika. W przypadku zwykłego radioodbiornika, opłatę wnosi się za radio. Jeżeli będzie to system multimedialny umożliwiający odtwarzania filmów, opłata to wyższy abonament radiowo-telewizyjny.

Urządzenie w samochodzie trzeba zgłosić na poczcie. Jest to obowiązkowe.

Wysokość abonamentu RTV zależy od rodzaju urządzenia i wynosi:

8,70 zł - koszt abonamentu miesięcznego za użytkowanie odbiornika radiowego w samochodzie (roczny 104,40 zł, a przy skorzystaniu ze zniżki 10 proc. 94 zł).

27,30 zł - koszt abonamentu miesięcznego za użytkowanie odbiornika radiowo-telewizyjnego w samochodzie (roczny 327,60 zł, a przy skorzystaniu ze zniżki 10 proc. 294,90 zł).

Jaka kara za nieopłacenie abonamentu RTV w samochodzie

Nieopłacanie abonamentu RTV grozi karą finansową. Kara wynosi 30-krotność bazowej opłaty, czyli w przypadku zwykłego radia 261 zł. Za odbiornik radiowo-telewizyjny kara sięga 819 zł. Do tego doliczana jest także opłata za każdy miesiąc, w którym właściciel uchylał się od opłat, ale nie więcej niż pięć lat wstecz.

Kontrolerzy robią zdjęcia aut

Skąd pracownicy Poczty Polskiej wiedzą, że w aucie jest odbiornik radiowy? Kontrolerzy robią zdjęcia pojazdów, na których widać samochodowe radia. Fotografia radioodbiornika jest dowodem na jego posiadanie i stanowi podstawę do naliczenia opłaty. Co w przypadku sprzedaży samochodu lub jego zezłomowania? Nie powoduje to automatycznego wyrejestrowania odbiorników. Właściciel nadal musi płacić, chyba że samodzielnie wyrejestruje odbiornik. Można to zrobić w placówce pocztowej lub przez internet na stronie Poczty Polskiej.