Zacznijmy od tego, czym jest "ścieżka rowerowa". Prawo o ruchu drogowym wyróżnia kilka rodzajów dróg, po których może poruszać się rowerzysta. Najważniejsza, bo najczęstsza, jest droga dla rowerów, a więc "droga lub część drogi niebędąca jezdnią" oznaczona znakiem drogowym C-13 i "przeznaczona do ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego". Jest też łączona droga dla pieszych i rowerów oraz pas ruchu dla rowerów, wyznaczany na jezdni zgodnie z jej ruchem lub w kierunku przeciwnym (kontrapas). Ścieżki jako takiej w prawie nie ma, jest to po prostu potoczne określenie. To tyle teorii.

Kiedy to rowerzysta ma pierwszeństwo? Nie na tej ścieżce rowerowej

Rowerzyści, tak jak i inni uczestnicy ruchu, mają zarówno prawa, jak i obowiązki. Te zależą jednak od tego, czy poruszają się na drodze, pasie czy drodze łączonej. W przypadku pasa rowerowego, co oczywiste, zasady są jasne: rowerzysta porusza się po nim na takich samych zasadach, jak kierowca, przestrzegając znaków, także tych dotyczących pierwszeństwa.

Problemy pojawiają się jednak na drogach dla rowerów oraz dla pieszych i rowerów. Na łączonej to pieszy ma pierwszeństwo, o czym mówi Art. 33 par. 1 Prawa o ruchu drogowym. A co z drogą rowerową? Tu to rowerzysta "rządzi", jednak problemy pojawiają się, gdy mowa o przejeździe.

Czy rowerzysta ma zawsze pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów? Tylko w tych sytuacjach

Pieszy, który chce przejść przez drogę dla rowerów, ma obowiązek "zachować szczególną ostrożność" i ustąpić pierwszeństwa, jeśli przechodzi poza wyznaczonymi na drogach rowerowych przejściach (Art. 13 par. 1). To samo dotyczy kierowców, którzy zbliżają się do przejazdu dla rowerów lub przejeżdżają przez drogę dla rowerów. Również muszą "zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego" także, gdy skręcają w drogę poprzeczną, pod warunkiem że rowerzysta znajduje się na przejeździe, opuszcza go albo jedzie na wprost (Art. 27).

Pierwszeństwo dla rowerzysty nie dotyczy więc sytuacji, gdy ten dopiero na przejazd wjeżdża - chyba że jedzie prosto, a kierowca skręca. O tym, że nie wszyscy przestrzegają tych przepisów, nie trzeba nikomu przypominać, bo wypadki i stłuczki zdarzają się notorycznie. Policja przypomina, że nie tylko kierujący autem mają obowiązek zachowywać czujność. Dotyczy to także rowerzystów, którzy przed przejazdem powinni zwalniać i wjechać dopiero po upewnieniu się, że mogą to zrobić bezpiecznie.

Dlatego upewnij się, czy możesz bezpiecznie wjechać na przejazd! Nie wszystko znajdziemy w przepisach, ale jest jeszcze zdrowy rozsądek

- apelują stołeczni policjanci. Za nieustąpienie pierwszeństwa i miejsca pieszym na drodze dla rowerów i pieszych, a także przejazd przez przejście dla pieszych (poza drogą dla rowerów, która przez przejście prowadzi) rowerzyście grozi mandat od 50 do 100 zł.