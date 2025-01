Wchodzenie pieszych na ścieżki rowerowe zdarza się notorycznie. Nie chodzi tu jednak o spacerowicza, który omija przeszkody i po chwili wraca na chodnik, lecz o sytuacje, w których ktoś wybiera ścieżkę np. na spacerze z dzieckiem w wózku. Argumenty i powody są różne, jednak przepisy są jasne.

Czy można dostać mandat za chodzenie po ścieżce rowerowej? Piesi się zdziwią

Piesi i rowerzyści mogą korzystać z tej samej drogi tylko w jednej sytuacji: gdy chodzi o drogę pieszo-rowerową oznaczoną znakiem C-13/C-16. W sytuacji, gdy linia na znaku jest pionowa, kierunek ruchu wskazuje usytuowanie wizerunku na znaku. Jeśli symbol pieszego znajduje się po lewej stronie, powinien poruszać się stroną lewą, jeśli po prawej - prawą. Gdy znak poziomo wskazuje jednego użytkownika na górze, a drugiego na dole, kierunek nie ma znaczenia, choć dla bezpieczeństwa zaleca się trzymać prawej strony. Na takiej drodze to pieszy ma pierwszeństwo.

Co z wchodzeniem na ścieżki rowerowe? Mało kto wie, że poruszanie się po drodze dla rowerów, gdy obok jest chodnik, to wykroczenie, za które można dostać mandat lub pouczenie. Jest to też po prostu niebezpieczne i może skutkować poważnym wypadkiem. Prawo o ruchu drogowym wskazuje jednak wyjątek:

Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub pobocza albo niemożności korzystania z nich.

Kto może poruszać się po ścieżce rowerowej? Nie tylko rowerzyści

Poza rowerzystami ze ścieżek rowerowych mogą korzystać także:

użytkownicy elektrycznych hulajnóg,

rolkarze i wrotkarze,

użytkownicy deskorolek, w tym elektrycznych.

Dzieci powyżej 10 roku życia, jeśli mają kartę rowerową, mogą poruszać się po ścieżce. Młodsi muszą wybrać chodnik, muszą także znajdować się pod opieką osoby dorosłej. W sytuacji, w której dostępna jest droga rowerowa, nie można poruszać się po jezdni ani po chodniku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pas rowerowy lub droga biegnie w przeciwnym kierunku, w którym rowerzysta się porusza. Przepisy zezwalają na jazdę chodnikiem w ściśle określonych przypadkach, a więc gdy:

rowerzysta towarzyszy dziecku w wieku do 10 lat, które porusza się rowerem,

chodnik wzdłuż drogi, na której dozwolony jest ruch z prędkością większą niż 50 km/h, ma co najmniej 2 m szerokości i nie ma wyznaczonej drogi rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej ani pasa ruchu dla rowerów,

warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni.

Za niezastosowanie się do przepisów grozi mandat w wysokości 100 zł.