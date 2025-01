W trakcie jazdy możemy natrafić na rutynową kontrolę, podczas której funkcjonariusze sprawdzą dokumenty, uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz trzeźwość kierowcy. Takie działanie raczej nikogo nie dziwi. Sprawa nieco się komplikuje, jeśli przy tym poproszą o otworzenie bagażnika, by mogli do niego zajrzeć. Czy mają do tego prawo? Zgodnie z przepisami tak, ale tylko w uzasadnionej sytuacji.

Czy policjant ma prawo zajrzeć do bagażnika w trakcie kontroli? Prawo mówi wprost

Kwestię zaglądania do bagażnika w trakcie kontroli dokładnie regulują przepisy, a dokładniej art. 15, punkt 5 ustawy o policji, w której wymienione są uprawnienia funkcjonariuszy. Jak możemy przeczytać, mają oni prawo dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży w środkach transportu lądowego, jeśli:

wystąpią uzasadnione podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary

lub

w celu znalezienia m.in. broni, niebezpiecznych przedmiotów lub takich, których posiadanie jest zabronione.

Oznacza to, że jeśli wystąpią powyższe okoliczności, przeszukiwanie bagaży, w tym zajrzenie do bagażnika, będzie uzasadnionym działaniem. W skrócie może do tego dojść, jeśli policja będzie miała wiarygodne powody, że w samochodzie może znajdować się coś niebezpiecznego bądź istotnego. Przykładowo, jednostka była świadkiem jakiegoś zdarzenia lub chce zabezpieczyć dowody przestępstwa na podstawie wcześniejszego śledztwa czy ustaleń.

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Jak powinna wyglądać kontrola policyjna ze sprawdzeniem bagażnika? Poproś o protokół

Należy jednak zaznaczyć, że przeglądanie bagażnika nie może być częścią rutynowej kontroli, w trakcie której policjanci sprawdzają dokumenty, uprawnienia oraz trzeźwość kierowcy. Wszystko dlatego, iż jest to olbrzymia ingerencja w prywatność, do której służby nie mają prawa bez odpowiednich przesłanek. Natomiast jeśli takowe wystąpią, funkcjonariusze muszą o nich powiadomić, czyli powołać się na odpowiednią podstawę prawną. Ponadto otwarcie bagażnika może nastąpić tylko w obecności kierowcy.

Co w sytuacji, kiedy powody przeprowadzonej kontroli będą dla kierowcy wątpliwe lub niewystarczające? Jak donosi autokult.pl, warto wtedy poprosić o spisanie rzetelnego i zgodnego z prawdą protokołu. Dokument powinien zawierać wszystkie niezbędne dane, czyli uczestników i miejsce zdarzenia, powód kontroli i cały jej przebieg, wraz z ewentualnym uwagami co do jej poprawności. W razie potrzeby na jej podstawie możesz żądać wyciągnięcia konsekwencji wobec funkcjonariuszy, którzy przekroczyli swoje uprawnienia. Nie zapomnij tylko, że wszelkie zmiany mogą zostać wprowadzone przed podpisaniem dokumentów. Zdarzyła ci się kontrola połączona z przeszukiwaniem bagażnika? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.