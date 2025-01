Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie prawa jazdy? Pomoc jest realizowana z programu "Aktywny samorząd", który ma na celu likwidację bariery transportowej dla osób z niepełnosprawnościami. Okazuje się jednak, że nie wszyscy mogą otrzymać pieniądze. Jakie warunki trzeba spełnić?

Dla kogo dofinansowanie prawa jazdy? Nie każdy niepełnosprawny się załapie

Z dofinansowania PFRON mogą skorzystać osoby posiadające status niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz mające dysfunkcję narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego. Dodatkowo brany pod uwagę jest wiek. Kobiety nie powinny przekroczyć 60 roku życia, mężczyźni zaś nie mogą skorzystać z pieniędzy po ukończeniu 65 lat.

Prawo jazdy (zdj. ilustracyjne) Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl

Kwota pomocy jest spora, bo wynosi 5544 zł, ale została podzielona na kategorie. Maksymalne wsparcie nie może przekroczyć:

2426 zł - koszt kursu i egzaminów prawa jazdy kategorii B,

4043 zł - koszt kursu i egzaminów pozostałych kategorii,

924 zł - koszt uzyskania prawa jazdy poza miejscem zamieszkania np. na dojazd,

578 zł - koszt tłumacza migowego.

Jak skorzystać z dofinansowania prawa jazdy z PFRON? Nabór na wnioski rusza już niedługo

Wnioski należy składać od 1 marca 2025 roku do 31 sierpnia 2025 roku drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Istotne jest, by dobrze uzasadnić potrzebę zrobienia prawa jazdy, ponieważ aplikacje są rozpatrywane indywidualnie w systemie punktowym. Do zdobycia jest 100 punktów, a pod uwagę brane jest między innymi stopień niepełnosprawności i data złożenia wniosku. Masz prawo jazdy? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.