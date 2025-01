Wprowadzona i obowiązująca od niedawna nowelizacja ma na celu ułatwić wdrożenie unijnych rozwiązań w kwestii usług transportowych. Zgodnie z nimi następują dwie istotne zmiany dla firm transportowych. Dotyczą one wynajmowania pojazdów w Polsce i za granicą. Jednak uwaga, gdyż może się to odbywać jedynie po spełnieniu kilku warunków. Niedopilnowanie tego obowiązku zaboli portfel.

Możesz wynająć pojazd zza granicy. Ale uważaj na te obostrzenia

Dotychczas pojazd wynajmowany przez polską firmę do przewożenia towarów musiał być zarejestrowany w naszym kraju. Aktualizacja sprawia, iż możliwe jest wynajęcie go za granicą, z zastrzeżeniem, że mowa o tych zarejestrowanych krajach członkowskich oraz wchodzących w skład Europejskiego Terenu Gospodarczego (EOG, m.in. Norwegia, i Islandia). Należy jednak pamiętać, że konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków oraz przestrzeganie ograniczeń. Jakich?

- Aby spełnić wymogi znowelizowanych przepisów, pojazd musi być wynajmowany za opłatą, a umowa powinna zostać zawarta na czas określony i być sporządzona w języku polskim - wyjaśnia w rozmowie z portalem infor.pl Mateusz Włoch, ekspert ds. rozwoju i szkoleń Inelo z Grupy Eurowag. Ponadto w przypadku zarabiania na transporcie rzeczy pojazd zza granicy może być wynajęty maksymalni na trzy kolejne miesiące w roku kalendarzowym, co liczone jest od dnia zgłoszenia tego faktu. Jeśli zaś przewóz nie ma charakteru zarobkowego, mowa o dwóch następujących po sobie miesiącach w danym roku.

Zmiany w transporcie Zmiany w transporcie. Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Zagraniczne firmy będą wynajmować pojazdy w Polsce. Jakie są kryteria?

Oczywiście wprowadzona zmiana działa w dwie strony, czyli polskie przedsiębiorstwa mogą również wynajmować swoje pojazdy zagranicznym firmom zarejestrowanym w Unii Europejskiej bądź krajach EOG. Tutaj również obowiązują liczne obostrzenia. Jak donosi biznesinfo.pl:

umowa najmu musi być zgodna z rozporządzeniem WE i odnosić się tylko do pojazdu,

kierowcą może zostać osoba zatrudniona przez najemcę,

samochód może być wykorzystywany przez przedsiębiorstwo, które zawarło umowę.

W obu przypadkach za nieprzestrzeganie i złamanie obowiązujących zasad grozi kara w wysokości do 5 tysięcy złotych. Warto również wiedzieć, że unijne przepisy, przez które wprowadzono nowelizację, nakładają na państwa obowiązek kontroli pojazdów kabotażowych. Oznacza to, że najprawdopodobniej już wkrótce czeka nas kolejna aktualizacja, tym razem z ujednoliconą strategią ich przeprowadzana. Planowo ma się to zdarzyć jeszcze w I kwartale tego roku. Uważasz, że możliwość korzystania z zagranicznych pojazdów to dobre rozwiązanie? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.