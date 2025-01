Wyposażenie w elementy odblaskowe wieczorem ma na celu dbanie o nasze bezpieczeństwo. Już od wielu lat jest to obowiązkowe, jednak nie wszyscy stosują się do przepisów, a szkoda. Nie dość, że sami sobie szkodzą, to jeszcze narażają się na mandat wynoszący aż 500 złotych.

Czy pieszy musi mieć odblaski? W tych sytuacjach są obowiązkowe

Nie ulega wątpliwości, że należy zachować szczególną ostrożność, nie tylko prowadząc samochód, lecz także będąc pieszym. Statystyki nie pozostawiają złudzeń i niestety wciąż mamy do czynienia każdego roku z wieloma wypadkami, których być może można by uniknąć, jeśli tylko nosilibyśmy odblaski tak, jak wymagają od nas tego przepisy.

Obowiązują od 2014 roku i nie chodzi jedynie o "zwykłych" pieszych, lecz także tych, którzy po zmroku prowadzą hulajnogę, rower czy motorower, prowadzą wózek dziecięcy lub poruszają się na wózku inwalidzkim. Oni również są traktowani jako piesi, a więc ich również przepis obowiązuje.

Czy w terenie zabudowanym trzeba mieć odblask? Nie musisz go mieć w tych sytuacjach

Jak podaje mtoryzacja.interia.pl, są sytuacje, w których pieszy nie musi mieć odblasków. Chodzi o poruszanie się po:

drodze dla pieszych;

drodze dla pieszych i rowerów;

chodniku;

w strefie zamieszkania.

Choć nie trzeba, mimo wszystko warto je mieć, by zadbać jeszcze bardziej o swoje bezpieczeństwo, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy widoczność często jest ograniczona, a na dworze panują trudniejsze warunki pogodowe. Odblask należy zamontować w odpowiedni sposób. Najlepiej umieścić je na wysokości kolan, słoni, pleców i klatki piersiowej. Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.