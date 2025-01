Ile można zyskać, odliczając wydatki na samochód? W 2025 roku ulga rehabilitacyjna pozwala zmniejszyć dochód nawet o 2 280 zł rocznie na użytkowanie pojazdu. Co więcej, w niektórych przypadkach odliczenia nie są limitowane, co daje jeszcze większe możliwości oszczędności. Jest to wsparcie dedykowane szczególnym potrzebom podatników, dla których samochód to narzędzie niezbędne do życia. Jak działa ta ulga i kto może z niej skorzystać? Warto przyjrzeć się jej zasadom bliżej.

Kto może odliczyć ulgę na samochód? Osoby niepełnosprawne, ale nie tylko

Ulga rehabilitacyjna na samochód jest dostępna dla osób, które wykorzystują pojazd w celach ułatwiających codzienne życie lub w ramach rehabilitacji. Mogą z niej skorzystać osoby niepełnosprawne, które są właścicielami lub współwłaścicielami auta. Odliczenie dotyczy również podatników, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne, w tym dzieci poniżej 16. roku życia.

Wydatki, które można odliczyć, obejmują przede wszystkim koszty związane z użytkowaniem pojazdu, czyli: paliwo, przeglądy, naprawy czy ubezpieczenie. Limit odliczenia na te cele wynosi 2 280 zł rocznie. Co ważne, w przypadku przystosowania auta do wymagań wynikających z niepełnosprawności, odliczenie nie podlega żadnym ograniczeniom kwotowym. Dotyczy to na przykład kosztów montażu specjalistycznych urządzeń ułatwiających prowadzenie pojazdu czy dostosowania wnętrza samochodu do potrzeb osoby poruszającej się na wózku.

Jak udokumentować ulgę na samochód? Zrób to dobrze, a skorzystasz z odliczeń

Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód, należy dopełnić kilku formalności. Kluczowe jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu potwierdzającego opiekę nad osobą niepełnosprawną. Musimy również udowodnić nasze prawa do pojazdu, co można zrobić poprzez okazanie polisy, dowodu rejestracyjnego lub umowy kupna.

Choć przepisy nie nakładają obowiązku przedstawiania rachunków czy faktur, warto je przechowywać na wypadek kontroli urzędu skarbowego. W przypadku ich braku wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o poniesionych wydatkach, pod rygorem odpowiedzialności karnej. Odliczenia należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, korzystając z załącznika PIT/O. Ważne, aby pamiętać, że ulga nie obejmuje kosztów pokrytych z innych źródeł, chyba że środki te zostały zwrócone.