Jeden przycisk, a zadziała jak antyradar bez łamania przepisów. Pewnie też masz i nie korzystasz

Praktycznie każdy zna osobę, której zdarza się, bądź zdarzyło w przeszłości przekroczyć dopuszczalną prędkość, co doprowadziło to uzyskania mandatu lub, co gorsza, wypadku. Problem występuje w naszym kraju nagminnie. Okazuje się, że możesz mieć w samochodzie przycisk, dzięki któremu unikniesz mandatu. O co w tym chodzi?

Co to jest ogranicznik prędkości? Przydaje się w wielu sytuacjach

Ogranicznik prędkości stwarza możliwość ustalenia górnej granicy prędkości. Co to oznacza? Jeśli jeździmy tylko po mieście, możemy ustawić go na 50 km/h, dzięki czemu osiągnięcie większej prędkości nie będzie możliwe. Efekt? Pomoże nam to w uniknięciu mandatu.

Zazwyczaj ogranicznik prędkości jest obsługiwany tymi samymi przyciskami co tempomat. Różnica polega na tym, że ten nie utrzymuje jednej zadanej prędkości. Warto mieć jednak na uwadze, że zdecydowane wciśnięcie gazu może go dezaktywować. Oznacza to, że mimo wszystko wciąż mamy pełną kontrolę nad pojazdem i jego prędkością.

Czy ogranicznik prędkości jest obowiązkowy? To warto wiedzieć

Według nowych przepisów od 7 lipca 2024 roku wszystkie nowo homologowane samochody, które poruszają się na terenie Unii Europejskiej, muszą być wyposażone w inteligentny ogranicznik prędkości. Ikoną lub dźwiękiem ma ostrzegać kierowcę, że przekracza ustawioną prędkość. Choć taki system można wyłączyć, po każdym uruchomieniu silnika aktywuje się ponownie. Ten krok Unii Europejskiej jest celem strategii, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.