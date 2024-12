Po 12 latach czekania rząd podjął decyzję dotyczącą zakupu pancernych Borsuków

Aktualnie w wojsku polskim głównym wozem bojowych piechoty jest BWP-1. To konstrukcja radziecka, która weszła do eksploatacji w 1966 r. Jej produkcja zakończyła się 42 lata temu! Jedną z bardziej palących potrzeb jest zatem wymiana tych pojazdów. I to może się stać faktem. Po 12 latach MON może podpisać umowę na zakup nowych wozów.

Temat Borsuków pojawił się w 2012 r. "Konstruktorzy zderzyli się ze ścianą"

Koncepcja BWP Borsuka narodziła się w 2012 r. W 2013 r. zadanie opracowania pojazdu zostało przekazane do Huty Stalowa Wola. Rok później HSW powołało konsorcjum. To miało dysponować właściwym zapleczem technicznym, ale i finansowym do stworzenia tego typu konstrukcji. Borsuk miał być gotowy w 2019 r. Wtedy miały się zacząć jego testy. Gotowość bojowa pojazdu miała się stać natomiast faktem w 2022 r.

Twórcy Borsuka dość szybko jednak zderzyli się ze ścianą. Ścianą okazały się wymogi stawiane przez MON. Bo ministerstwo chciało, aby pojazd zapewniał ochronę załodze np. przed minami, ale jednocześnie umiał pływać. Bezpieczeństwo załogi oznaczało ciężki pancerz. Pancerz, który był wrogiem unoszenia się wozu na wodzie...

Sześć Borsuków przeszło testy bojowe. Wojsko jest na tak

Ostatecznie trudności polskim inżynierom udało się przełamać. HSW wyprodukowało zatem sześć pierwszych pojazdów, które trafiły na testy bojowe do wojska. Przeszły je pomyślnie. Na tym jednak nie koniec. Bo w lutym 2023 r. Agencja Uzbrojenia zawarła umowę ramową na pozyskanie 1,4 tys. pływających Borsuków i pojazdów specjalistycznych. Ramową, a więc w żaden sposób nieprecyzującą czasu dostaw. Sprawa ponownie utknęła zatem w martwym punkcie. I teraz ma się to zmienić.

Czy armia rzeczywiście kupi 1,4 tys. BWP Borsuków?

Negocjacje z producentem Borsuków wystartowały w sierpniu tego roku – donosi o tym wnp.pl. Dotyczą umowy wykonawczej na dostarczenie pierwszej partii pojazdów. Będzie się na nią składać prawdopodobnie 159 Borsuków. Według ostatniej deklaracji MON dokument ma zostać podpisany do końca roku. To by oznaczało zakończenie historii, która ciągnie się od 12 lat i wreszcie dostarczenie wojsku potrzebnego sprzętu. Czy MON w sumie rzeczywiście kupi 1,4 tys. wozów bojowych piechoty? To się pewnie okaże w ciągu najbliższych kilku dni.

Choć znakiem zapytania jest nie tylko aspekt ilościowy zamówienia. Bo będzie ono dotyczyć Borsuków w wersji lekkiej, pływającej. W grze pojawiły się jednak również Borsuki ciężkie, a więc bez wymogu pływalności. Te miałyby zostać zamówione w ilości wynoszącej 700 sztuk. Kiedy zostanie podpisana umowa na ten typ pojazdów? Tu atmosfera tajemnicy jest jeszcze większa.