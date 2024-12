Nowy fotoradar w Warszawie błyska jak opętany. Wpadka za wpadką

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) od 14 listopada obsługuje nowy fotoradar w Warszawie, który został ustawiony na Al. Jerozolimskich 239. Narzędzie służące do pomiaru prędkości dokładnie znajduje się na wysokości salonu sprzedaży samochodów marki Volvo. Droga w tym miejscu jest dwupasmowa, a obowiązujące ograniczenie prędkości pojazdów wynosi 50 km/h.

Prawie 8 tys. wykroczeń w niecały miesiąc

Mimo niebieskiego znaku D-51, który zgodnie z przepisami jest ustawiony przed fotoradarem i informuje o kontroli prędkości, zmotoryzowani wpadają jeden po drugim. Z informacji przekazanych przez CANARD wynika, że urządzenie mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w niecały miesiąc zarejestrowało 7840 wykroczeń przekroczenia prędkości.

Fotoradar TraffiStar SR390

Zapracowana żółta skrzynka to urządzenie TraffiStar SR390 niemieckiej firmy Jenoptik. Sprzęt nie przypomina typowego fotoradaru ponieważ ma czarny front, który nie rzuca się tak mocno w oczy. Niewielka waga wynoszącą 7,5 kg sprawia, że urządzenie to może być montowane w trudniej dostępnych miejscach. Na warszawskich Al. Jerozolimskich fotoradar został przytwierdzony do szarego słupa.

Sprzęt gwarantuje wysoką jakość zarejestrowanych dowodów wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami. Aparatura dokonuje pomiarów prędkości kilku pojazdów na wszystkich pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów niezbędne dane, takie jak prędkość, zajęty pas ruchu, czas i miejsce popełnienia wykroczenia.