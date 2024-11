Kto jest największym producentem opon na świecie? Nigdy byście tego nie zgadli

Opony są kluczowym komponentem motoryzacyjnym. To bez wątpienia fakt. To one decydują o przyczepności pojazdu i w dużej mierze warunkują jego sterowność w zróżnicowanych warunkach drogowych. Zastanawialiście się jednak kiedyś, jak wygląda struktura tego rynku? Jacy są na nim kluczowi gracze?

REKLAMA

Zobacz wideo 346 punktów karnych dla motocyklisty za popełnienie 43 wykroczeń

Kto jest największym producentem opon na świecie?

Odpowiedź na to pytanie może naprawdę zaskoczyć. Bo pozycję lidera i to od lat zajmuje firma... Lego! Znajduje się na pierwszym miejscu co najmniej od początku XXI wieku. Powiem więcej, nawet raz udało się jej pobić rekord Guinnessa. Stało się to w 2010 r., gdy duńska firma wyprodukowała w ciągu 365 dni aż 391 mln niewielkich opon. Dziś roczna produkcja sięga jakiś 310 mln sztuk. To oznacza, że fabrykę Lego każdego dnia opuszcza aż blisko 850 tys. opon.

Oto McLaren za 2 tys. zł. Tyle kosztuje model wykonany z klocków Lego Fot. Lego

Takie wyniki sprawiają, że Lego jest nie tylko największym producentem opon. Ono dosłownie miażdży konkurencję. Drugim pod względem wielkości producentem opon na świecie jest Michelin. Tyle że wynik francuskiej i duńskiej marki dzieli aż 100 mln sztuk ogumienia. To nie różnica, a prawdziwa przepaść.

Co warto wiedzieć o oponach Lego?

Oczywiście nie jest tak, że opony Lego i opony marek motoryzacyjnych są identyczne. I największa różnica wcale nie rozbija się o wielkość, a technologię. Ogumienie stosowane przez duńską firmę produkująca klocki w 100 proc. składa się z gumy. Modele montowane w samochodach mają natomiast w sobie tylko lub aż 45 proc. gumy. Reszta to odrutowanie i inne elementy składu mieszanki. Poza tym, o ile opona w samochodzie (w zależności od rozmiaru) waży od 8 do 15 kg, o tyle opona Lego waży już zaledwie 20 gramów.

Marka Lego powstała w 1932 r. Choć nazwę tą przyjęła dopiero 2 lata później. Co ona oznacza? Pochodzi od duńskiego zwrotu "leg godt", który w języku polskim oznacza mniej więcej tyle, co baw się dobrze. W pierwszym okresie istnienia marka produkowała m.in. drewniane zabawki. Dopiero z czasem zdominowały one profil działalności. Tworzywo sztuczne natomiast stało się dominującym materiałem w duńskich zakładach 1947 r. Lego wyprodukowało swoją pierwszą oponę w 1962 r. Ta pojawiła się w zestawie o nr 400. Dodam może tylko, że oznaczenia współczesnych zestawów są pięciocyfrowe.