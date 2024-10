Rząd przyjął nowy projekt podatku dla kierowców. Chodzi o garaże

Sytuacja do tej pory była paradoksalna. Jeżeli kierowca posiadał mieszkanie z miejscem postojowym w hali podziemnej, mógł zapłacić jedną z dwóch stawek podatku. Pierwsza była taka, jak za mieszkanie. Druga dotyczyła budynków "pozostałych" i była 10-krotnie wyższa.

REKLAMA

Zobacz wideo Odwiedziliśmy garaż Magnusa Walkera w Los Angeles

Podatek za garaż w 2025 r. może być... 10-krotnie niższy

Kwalifikacja stawki podatkowej zależy od formy prawnej hali garażowej. Jeżeli miejsce w niej było "pomieszczeniem przynależnym" do mieszkania, stawka była niższa. Jeżeli jednak deweloper wyodrębnił halę i nadał jej własną księgę wieczystą, a tym samym miejsce postojowe stawało się odrębną nieruchomością, wartość podatku za każdy metr kwadratowy rosła blisko 10-krotnie. Bo w takim przypadku miejsce jest kwalifikowane jako budynki pozostałe.

W 2025 r. sytuacja ma wreszcie ulec zmianie. A wszystko za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który dualizm stawek podatkowych uznał w 2023 r. za niezgodny z ustawą zasadniczą. Rząd przyjął projekt nowych przepisów. Te doprecyzowują definicje "budowli" i "budynku" na potrzeby podatkowe. Na ich mocy "wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych (niezajęte na działalność gospodarczą) będą opodatkowane jednakową stawką podatku". Zapisy w takim kształcie mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2025 r., czyli zdążą w sam raz na wyliczenia podatku od nieruchomości za 2025 r.

Garaż podziemny w apartamentowcu. Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl

O ile mniejszy podatek za garaż zapłacą kierowcy w 2025 r.?

Załóżmy, że kierowca posiada standardowe miejsce postojowe o powierzchni 12,5 m2 w hali garażowej. I jest to miejsce w hali, która posiada księgę wieczystą. Według nowych zasad podatek za takie miejsce w 2025 r. wyniesie 15 zł. Jeżeli w kolejnym roku stare zasady zostałyby zachowane, wartość daniny wyniosłaby natomiast 144 zł. Różnica jest zatem 10-krotna, a kwotowo wynosi 129 zł.

Niektórzy kierowcy nadal będą płacić podatek za garaż po staremu

Niestety wiele wskazuje na to, że na tej interpretacji prawnej skorzystają tylko ci kierowcy, którzy mieszkają w blokach wyposażonych w hale garażowe. Ulga nie będzie bowiem dotyczyć osób, które posiadają np. murowane garaże wolnostojące. Budynki te nie łapią się bowiem w definicję "pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych". Oznacza to mniej więcej tyle, że posiadacz wolnostojącego garażu połączonego trwale z gruntem o powierzchni 16 m2, zapłaci w 2025 r. aż 184 zł podatku. W 2024 r. wysokość daniny wynosiła 179 zł.

Co więcej, w identycznej sytuacji znajdują się np. ci kierowcy, którzy na posesji koło domu wymurują garaż wolnostojący. Podatku za garaż nie należy płacić jedynie w przypadku tzw. blaszaka.