Jesienią, gdy częściej sięgamy po leki i suplementy, warto pamiętać o konieczności dokładnego czytania ulotek. Oprócz dawkowania znajdziemy tam ważne informacje o skutkach ubocznych, takich jak wpływ na koncentrację i motorykę. Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) opublikował specjalne ostrzeżenie, z którego wynika, że aż 20 proc. kierowców przyjmuje leki, które mogą mieć wpływ na poruszanie się w ruchu drogowym.

Czy kierowca może kierować pojazdem po zażyciu leków? Niebezpieczne konsekwencje

Warto mieć na uwadze, że choroba znacznie obniża bezpieczeństwo za kierownicą. Grypa czy przeziębienie osłabiają organizm, co prowadzi do gorszej koncentracji i wydłużonego czasu reakcji. Osoby chore są bardziej narażone na zmęczenie, senność, dreszcze i bóle głowy, co czyni jazdę niebezpieczną. W takich sytuacjach najlepiej całkowicie zrezygnować z prowadzenia pojazdu. Na rynku dostępnych jest wiele leków, które mogą powodować działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów. Choć nie wszystkie leki mają takie efekty, niektóre grupy mogą:

zmniejszać szybkość reakcji,

ograniczać pole widzenia,

pogarszać widzenie,

zaburzać koordynację ruchów,

powodować senność, ospałość lub otępienie,

pobudzać.

Po jakich lekach nie wolno prowadzić samochodu? Czytaj ulotkę, zanim wsiądziesz za kółko

Jeśli planujemy jazdę samochodem i zdecydujemy się na przyjmowanie leków, koniecznie należy zapoznać się z ulotką oraz zawartymi w niej przeciwwskazaniami. Dobrym pomysłem jest również skonsultowanie się z lekarzem przepisującym lek lub farmaceutą wydającym go w aptece.

Do leków, które negatywnie wpływają na sprawność psychomotoryczną i przy ich stosowaniu nie można prowadzić samochodu, należą między innymi:

leki przeciwhistaminowe, zwłaszcza I generacji (takie jak difenhydramina, klemastyna, hydroksyzyna),

leki nasenne z grupy barbituranów i benzodiazepin,

leki przeciwlękowe (benzodiazepiny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny),

inne preparaty, w tym niektóre antybiotyki czy leki oczne.

