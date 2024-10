Większość z nas doświadczyła podobnej sytuacji – włączasz wycieraczki, a zamiast czystej szyby pojawiają się irytujące smugi, które tylko utrudniają widoczność. Zanim jednak uznasz, że czas na nowe pióra, warto dać im drugą szansę. Często wystarczy prosty trik, by wyeliminować problem marzących wycieraczek.

Co zrobić, żeby wycieraczki nie zostawiały smug? Prosta metoda rzadko zawodzi

Jesienią i zimą brudne szyby to prawdziwe utrapienie kierowców. Liście, błoto czy owady osiadają na nich, a wycieraczki, zamiast je wyczyścić, rozmazują zanieczyszczenia po całej powierzchni. Mrozy zaś mogą uszkodzić pióra, co znacząco pogarsza ich działanie. Już drobne, niewidoczne uszczerbki mogą obniżyć efektywność wycierania, a w takiej sytuacji nawet najlepszy płyn do spryskiwaczy okazuje się bezskuteczny. Na szczęście istnieje prosty sposób, by pozbyć się smug i cieszyć się czystą szybą.

Na początek zacznij od odchylenia ramion wycieraczek i przetarcia piór wilgotną gąbką z dodatkiem płynu do naczyń lub okien. Następnie zajmij się szybą i podszybiem – usuń liście, błoto i inne zanieczyszczenia, które tam zalegają. Po takim solidnym czyszczeniu wycieraczki powinny pracować bez zarzutu. Dla dłuższej żywotności piór warto co jakiś czas zastosować spray silikonowy, który poprawi ich ślizg i ochroni przed zniszczeniem. Jeśli mimo wszystko problem pozostaje, możliwe, że guma jest już na tyle zużyta, że czas pomyśleć o wymianie na nowy komplet.

Wycieraczki przestały zbierać wodę? Tak dasz im drugie życie. Trik kosztuje grosze, a będą jak nowe Wycieraczki przestały zbierać wodę? Tak dasz im drugie życie. Trik kosztuje grosze, a będą jak nowe, istock/@Kurgu128

Na czym polega niewidzialna wycieraczka? Woda spłynie po szybie jak "po kaczce"

Niewidzialna wycieraczka to sprytny sposób na to, by woda spływała po szybie, nie zostawiając smug, co znacznie poprawia widoczność w deszczu. Choć istnieją specjalne preparaty, można to zrobić domowym sposobem, używając... ziemniaka. Wystarczy przekroić go na pół i przetrzeć nim szybę. Skrobia z ziemniaka tworzy na szkle warstwę, która sprawia, że krople wody, zamiast się rozlewać, po prostu spływają, zostawiając szybę niemal suchą. Dzięki temu wycieraczki będą rzadziej potrzebne, a widoczność w deszczu znacznie się poprawi. Zwykle taki domowy trik działa przez 2-3 tygodnie, więc po tym czasie warto sprawdzić, czy wciąż spełnia swoją rolę. Jeśli zauważysz, że efekt zanika, po prostu ponownie przetrzyj szybę ziemniakiem.

