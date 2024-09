Podróże samochodowe to świetny sposób na zwiedzanie świata we własnym tempie. Jeśli wybierzesz Drogę Panamerykańską, zwaną również Autostradą Panamerykańską, może ci to zająć nawet kilka miesięcy. Trasa ta wije się przez sześć stref czasowych i różne krajobrazy, więc jej ukończenie może być czasochłonne. Według Księgi Rekordów Guinnessa jest to najdłuższa droga na świecie.

REKLAMA

Zobacz wideo Od 1 stycznia 2025 r. mogą podrożeć nie tylko nowe auta. Także używane! [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Gdzie jest najdłuższa droga na świecie? Droga wiedzie przez ponad 30 tysięcy kilometrów

Pomysł na Panamerykańską Autostradę narodził się w latach 20. XX wieku. Miała ona na celu połączenie obu Ameryk, zwiększenie turystyki i przyjaźni między krajami oraz zapewnić pomoc rozwijającemu się amerykańskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu w sprzedaży samochodów wyprodukowanych w USA.

W 1937 roku plan stał się oficjalny, gdy 14 krajów podpisało Konwencję o Panamerykańskiej Autostradzie, obiecując, że każdy kraj szybko ukończy swoje odcinki autostrady. Tymi krajami były Argentyna, Boliwia, Kanada, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Salwador, Gwatemala, Honduras, Meksyk, Nikaragua, Panama, Peru i Stany Zjednoczone. Rozpoczyna się na samym szczycie Alaski (Prudhoe Bay) i kończy w Ameryce Południowej w Patagonii (Ushuaia).

Najdłuższa droga na świecie, Droga Panamerykańska By Created by en:User: Seaweege and released to PD - Own work, Copyrighted free use commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1503793

Ile kilometrów ma Droga Panamerykańska? Nie jest możliwe przejechanie całej długości

Najdłuższa droga na świecie w sumie liczy ponad 30 tys. km. Warto również zauważyć, że nie jest w całości utwardzona. Podczas gdy sieć dróg jest niemal ciągła, istnieje odcinek o długości około 160 km między Panamą a Kolumbią, który nie jest utwardzony. Jest on znany jako Darién Gap i zazwyczaj pokonuje się go łodzią lub promem. To teren gęstej dżungli, który jest zamieszkały przez rdzenne plemiona i unikalną przyrodę. Szacuje się, że przejechanie całej długości zajmie 720 godzin, co stanowi 3 miesiące jazdy. Większość ludzi wybiera znacznie bardziej spokojne podejście w ciągu 6-12 miesięcy.

Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.