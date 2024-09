Nowe opłaty za przejazd autostradą A2 od środy

Już 11 września od godziny 6.00 wzrosną opłaty za przejazd autostradą A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. Za skorzystanie z każdego z trzech 50-kilometrowych odcinków zapłacimy następujące kwoty:

REKLAMA

17 PLN – motocykle (podwyżka o 1 zł),

34 PLN – osobówki (wzrost o 2 zł),

55 PLN – samochody z kołami bliźniaczymi na jednej osi, oraz motocykle i auta z przyczepami (podwyżka o 4 zł),

84 PLN – samochody o trzech osiach oraz auta z kołami bliźniaczymi na przynajmniej jednej osi z przyczepami (drożej o 6 zł),

127 PLN – pojazdy o więcej niż trzech osiach i trzyosiowe z przyczepami (9 zł w górę),

340 PLN – pojazdy ponadnormatywne (podwyżka o 20 zł).

Jak dodaje zarządca trasy, spółka nadal utrzyma 50-procentową bonifikatę dla kierowców motocykli. Przy okazji zaznaczono, że w przypadku trasy Świecko – Nowy Tomyśl ceny za przejazd pozostają bez zmian. Za przejechanie 106 km trasy kierowcy osobówek oraz motocykliści nadal zapłacą 18 zł.

Zobacz wideo

Nowe ceny za przejazd A2. Spółka tłumaczy podwyżki trudnymi warunkami

Podwyżki cen spółka Autostrada Wielkopolska S.A. tłumaczy nowymi inwestycjami, pracami remontowymi, rosnącymi kosztami utrzymania autostrady, czy też wzrostem inflacji. "Zmiana podyktowana jest przede wszystkim znaczącą skalą inwestycji i prac remontowych realizowanych przez Spółkę, nie tylko w bieżącym roku, ale również niezbędnych do przeprowadzenia w kolejnych latach, ponadto wysokimi kosztami obsługi długu, jak również ciągle rosnącymi kosztami utrzymania autostrady" - stwierdza przedstawicielstwo spółki.

Dynamicznie rosnąca skala wydatków wynika między innymi z obowiązków inwestycyjnych i odtworzeniowych nałożonych na Spółkę zapisami umowy koncesyjnej, utrzymującym się wzrostem inflacji, zwłaszcza w sektorze usług budowlano-montażowych oraz niezmiennie wysokich stóp procentowych

- dodano. Z rachunków GUS wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2024 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 4,3 proc. Co więcej, prognozy Ministerstwa Finansów mówią o wzroście do 5 proc. w 2025 r., a według analityków NBP średnia inflacja konsumencka w Polsce (CPI) wzrośnie w 2025 roku do 5,2 proc.

"Według GUS w sierpniu br. ceny nośników energii wzrosły o 10,3 proc. rok do roku (r/r) przy wzroście w lipcu o 10,1 proc. Dane za lipiec tego roku mówią o wzroście cen usług o 6,2 proc. rok do roku (r/r) i energii elektrycznej o 18,5 proc. r/r. Ostanie dane dotyczące wskaźnika cen budowy obiektów inżynierii lądowej z czerwca tego roku mówią o jego wzroście o 6,5 proc. r/r. To kluczowy z perspektywy Spółki wskaźnik" - zaznaczają przedstawiciele przedsiębiorstwa.

Wyższe opłaty na A2. Spółka rozbudowuje 10-kilometrowy odcinek o trzeci pas ruchu

Przyczyn wzrostu cen za korzystanie z autostrady A2 można upatrywać także w prowadzonej przez spółkę modernizacji 10-kilometrowego odcinka trasy między węzłami Poznań Krzesiny – Poznań Wschód. Fragment rozbudowany zostanie o dodatkowy trzeci pas ruchu w obu kierunkach. W ramach inwestycji wymieniona zostanie także nawierzchnia na aktualnie użytkowanych pasach ruchu. Gotowa trasa ma być oddana do użytku kierowców na koniec 2025 roku.