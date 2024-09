Już można zainstalować nową wersję Android Auto 12.8. Nie czekajcie aż Google zrobi to za was

Android Auto to jedna z popularniejszych aplikacji w sklepie Google Play. Do tej pory uzyskała wynik przeszło 5 mld pobrań. Co więcej, na podstawie 4,6 mln opinii, otrzymała ocenę wynoszącą 4,5 gwiazdki na 5 możliwych. To naprawdę dobra nota. Właśnie w sklepie pojawiła się aktualizacja programu. Ta jest mało znacząca, ale tylko na pierwszy rzut oka.

Co daje aktualizacja Android Auto 12.8?

Android Auto 12.8 tak naprawdę nie przynosi żadnych widocznych zmian. Nie oznacza nowej grafiki, nowych funkcji czy zmiany w zakresie dostępu do usług. Nie jest jednak bezużyteczna. Bo ma ona charakter stricte techniczny. Wprowadza programistyczne podstawy, które w niedalekiej przyszłości posłużą do uaktywnienia dodatkowych opcji w aplikacji po stronie serwera. A opcje te brzmią naprawdę interesująco.

Testy wydania beta Android Auto 12.8 pokazały, że Google przygotowuje aplikację do szerszej współpracy z systemem infotainments zamontowanym w pojeździe. To może dotyczyć m.in. obsługi radia czy muzyki zapisanej w pamięci USB wpiętej do portu w pokładowym odbiorniku. Sterowanie po aktualizacji będzie się odbywać z poziomu interfejsu Android Auto, a nie dopiero po jego opuszczeniu (jak aktualnie). To oznacza kasowanie niedogodności, na którą wskazywało wielu użytkowników.

Jak pobrać aktualizację Android Auto 12.8?

Aktualizacja Android Auto 12.8 sama w sobie zmienia niewiele. Otwiera jednak furtkę do kolejnych zmian. Dlatego jest tak kluczowa. Dlatego też kierowcy posiadający telefon z systemem Android powinni o niej pamiętać. Aktualizację najlepiej przeprowadzić manualnie, a nie czekać na "automat". Można to zrobić po wejściu w aplikację w sklepie Google Play lub panelu w ustawieniach telefonu. Alternatywnie istnieje możliwość ręcznej instalacji Androida Auto 12.8 z pliku APK.

Możliwość pobrania nowszej wersji jest już dostępna dla pierwszych użytkowników. Warunki? Kluczowy jest jeden. Aktualizację pobrać można na telefon, który posiada system operacyjny Android 10 lub nowszy.