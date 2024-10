Kolekcjonowanie samochodów należy do jednego z najdroższych hobby. Zdarza się, że na jeden czterokołowy rarytas trzeba przeznaczyć nawet kilka milionów dolarów. Kosztuje też utrzymanie auta, przechowanie, ubezpieczenie... Mimo to chętnych nie brakuje. Jakie są najsłynniejsze kolekcje aut na świecie?

Zobacz wideo Karol Myśliński: Luksusowe samochody wypożyczają głównie przedsiębiorcy i pracownicy IT

Kto ma największą kolekcję prywatnych samochodów? Sułtan bije rekordy

5, 10 czy 15 samochodów to dla ciebie przesada? To lepiej złap się czegoś. Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah, sułtan Brunei, ma ich nawet 7000. Wśród nich m.in. 600 aut marki Rolls-Royce, 550 ferrari i 380 bentleyów. Szacuje się, że sułtan na swoją potężną kolekcję luksusowych supersamochodów wydał nawet 5 miliardów dolarów (ok. 20 miliardów zł). Szacuje, bo wiele z nich zostało stworzonych specjalnie dla niego. To m.in. zabytkowy rolls-royce pokryty 24-karatowym złotem, którym sułtan jechał do ślubu.

Najsłynniejsze i największe kolekcje samochodów. Nie tylko gwiazdy inwestują w garażu

W porównaniu do sułtana Brunei król Malezji wypada nieco blado, może się bowiem pochwalić kolekcją liczącą "zaledwie" 300 luksusowych aut, w tym jedno ofiarowane jego rodzinie przez... Adolfa Hitlera. Szejk Hamad bin Hamdan Al Nahyan, członek rodziny królewskiej z Abu Zabi, ma w swojej kolekcji 200 samochodów, w tym wiele stworzonych specjalnie dla niego. Przykład? Dodge Power Wagon o długości 10 metrów. Do tego kilka mercedesów klasy S, każdy w innym kolorze.

Jay Leno, słynny amerykański komik i gospodarz "The Tonight Show" ma kolekcję liczącą 400 aut takich marek jak Mercedes, McLaren, Bugatti, Ferrari i Lamborghini. Jest też właścicielem bentleya z 1931 roku, Lamborghini Miura P400 z 1967 roku i McLarena F1 GTR, punktu obowiązkowego w niemal każdej kolekcji. Także Rowan Atkinson, czyli uwielbiany Jaś Fasola, w swoim garażu ma prawdziwe skarby. Wśród nich Bentley Mulsanne Birkin z 2014 roku, wyprodukowany w zaledwie 22 egzemplarzach. Do tego Bentley Mulsanne, Lancia Delta Integrale, Lotus Carlton, Audi A8 i Mercedes 500E. Losy McLarena F1, jednego z najbardziej kultowych samochodów, są niestety nieznane, aktor i scenarzysta kilkukrotnie go bowiem rozbił.